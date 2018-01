Over 40 omkom i sykehusbrann i Sør-Korea

Publisert: 26.01.18 02:41

Antall døde stiger etter at det brøt ut brann på et sykehus i byen Miryang fredag.

Minst 41 personer er bekreftet omkommet og over 70 er skadet etter at brannen ved Sejong Hospital startet ved 7.30-tiden, ifølge Yonhap .

Tallet på døde har steget flere ganger i timene etter brannen og kan komme til å stige ytterligere. Det befant seg rundt 200 personer i bygningen da brannen brøt ut, melder AP.

Blant de omkomne er både pasienter fra sykehuset og personer som befant seg på et pleiehjem i den seks etasjers store bygningen, opplyser brannsjef Choi Man-woo i Miryang.

Brannen antas å ha startet i akuttmottaket i sykehusets første etasje, opplyser myndighetene.

TV-bilder fra kanalen YTN viser tykk svart røyk som veltet ut fra vinduene og inngangen til sykehuset.

I videoer som er publisert i sosiale medier, vises en pasient som henger etter et tau fra et helikopter over sykehuset, mens en annen tar seg ut av et vindu for å klatre ned en stige.

Årsaken til brannen undersøkes.

Miryang ligger i provinsen Sør-Gyeongsang sørøst i Sør-Korea .