ÅSTEDET: På denne gården øst i Tsjekkia ble mannen drept av en hannløve. Foto: CTK Agency

Tsjekkia: Løve drepte eier – politi avlivet eierens løver

En 34 år gammel mann er drept av sin hannløve i Tsjekkia. Politi som kom til stedet avlivet løven samt en drektig løve som også var i eierens bakgård.

NTB

Publisert: 05.03.19 20:17







Både den rundt åtte-ni år gamle hannløven og den drektige løven som var plassert i bur, ble skutt og avlivet av politi i landsbyen Zdechov øst i Tsjekkia.

– Det var ytterst nødvendig slik at redningstjenesten kunne få tilgang til mannen, sier en talskvinne for politiet.

Løvenes eier Michal Prasek ble funnet inne i buret av sin far. Faren har sagt til lokale medier at buret var låst fra innsiden, melder BBC.

34 år gamle Prasek kjøpte hannløven i 2016 og hunnløven i fjor for å drive oppdrett. Løvene ble holdt i hjemmelagde innhegninger i bakgården, til tross for at Prasek tidligere hadde fått avslag på søknad om bygging av innhegningene. Han ble også bøtelagt for ulovlig avl.

Konflikten med myndighetene nådde et dødpunkt etter at han nektet folk adgang til eiendommen. Mangel på alternativer og mangel på bevis for dyremishandling, gjorde at løvene ikke kunne hentes med tvang.

Løveholdet skapte bekymringer i lokalmiljøet. Prasek skapte overskrifter i fjor sommer da han var ute og spaserte med hunnløven i bånd på en skogsvei. En mann som kom syklende på en terrengsykkel, kolliderte med løven og ble skadd. Politiet kategoriserte hendelsen som trafikkulykke.

– Dagens hendelse kan kanskje endelig ha bidratt til å løse dette langvarige problemet, sier Zdechovs borgermester Tomas Bocourek.