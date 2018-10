HÅNDTRYKK: Israels statsminister Benjamin Netanyahu Natenyahu var torsdag på et besøk til Oman for å møte landets sultan Qaboos bin Said. Foto: Benjamin Netanyahu offisielle Twitter-konto.

Netanyahu på hemmelig besøk i Oman

UTENRIKS 2018-10-27T07:31:54Z

Israels statsminister Benjamin Netanyahu var torsdag på hemmelig besøk til Omans sultan Qaboos.

Publisert: 27.10.18 09:31

Besøket ble holdt hemmelig inntil Netanyahu returnerte hjem fredag.

Møtet fant sted etter invitasjon fra sultan Qaboos bin Said og etter «lange samtaler mellom landene», ifølge Israel . Det er første gang på 20 år en israelsk statsminister besøker Oman .

– Et spesielt besøk til Oman. Vi lager historie, skrev Netanyahu på Twitter etter møtet.

Den israelske statsministeren har ønsket bedre relasjoner med arabiske land, til tross for situasjonen med palestinerne. Oman er ett av mange arabiske land Israel til nå ikke har diplomatiske relasjoner med.

Netanyahu ankom Oman sammen med sin kone og en delegasjon som inkluderte Mossad-sjefen Yossi Cohen og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Meir Ben-Shabbat.

Ifølge Israel var møtet et viktig skritt i retting mot statsminister Netanyahus mål om å styrke relasjonene til Oman, skriver The Washington Post . De to diskuterte fred i Midtøsten og regional stabilitet.

Trump- administrasjonens Midtøsten utsender Jason Greenblatt er positiv til møtet og kaller det for et nyttig tiltak for å skape fred mellom Israel og Palestina.

– Dette er et nyttig steg for å skape fred, og en sikker og stabil atmosfære mellom Israel, Palestina og deres naboer. Vi ser frem til flere møter som dette, skrev Greenblatt på Twitter fredag.