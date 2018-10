ETTERFORSKER: Tyrkisk politi utenfor et parkeringshus der et kjøretøy tilhørende Saudi-Arabias konsulat ble funnet i Istanbul mandag. Foto: HUSEYIN ALDEMIR / REUTERS

Skal ha styrt Khashoggi-drap via Skype

En av rådgiverne til den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman skal over Skype ha orkestrert et brutalt drap på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi.

Publisert: 23.10.18 04:11 Oppdatert: 23.10.18 04:29

Mandag sa Tyrkia at drapet på Khashoggi var «brutalt planlagt», og CNN hevdet en dobbeltgjenger hadde forlatt konsulatet i journalistens klær etter hans død. President Recep Tayyip Erdogan har sagt at han skal «avsløre den nakne sannhet» i det tyrkiske parlamentet tirsdag.

Saud al-Qahtani (40) er en den sudiarabiske kronprinsens nærmeste medarbeidere, og står ifølge Reuters bak arrestasjonen av hundrevis fra Saudi-Arabias elite. Han skal også ha holdt Libanons statsminister i varetekt og var kronprinsens sosiale medier-ansvarlige .

Ifølge nyhetsbyrået havder to etterretningskilder at Qahtani via Skype styrte drapet på Khashoggi på den saudiarabiske konsulatet.

Han skal ha ropt fornærmelser mot Khashoggi gjennom telefonen. Ifølge arabiske og tyrkiske kilder, skal journalisten ha besvart fornærmelsene. På et tidspunkt skal Qahtani ha beordret drap gjennom å si «Gi meg hundens hode». Tyrkias president Erdogan er angivelig i besittelse av opptaket av Skype-samtalen.

Lørdag opplyste saudisk statlig media at kong Salman har sparket Qahtani og fire andre etter det de mener var Khashoggis død ved et uhell .

Reuters skriver at Qahtani selv tidligere har sagt at han aldri ville gjort noe uten sjefens godkjennelse. Deres ikke navngitte kilde mener det vil være vanskelig for Saudi-Arabia å fremstille Qahtani som mannen bak drapet uten å involvere kronprinsen selv.

Qahtanis biografi på Twitter-kontoen er de siste dagene endret fra kongelig rådgiver til styreleder for den saudiske føderasjonen for cybersikkerhet, programmering og droner – en stilling han har hatt tidligere. Han har ikke besvart henvendelsen fra Reuters.

Mens USAs president Donald Trump sa han «ikke var fornøyd» med Saudi-Arabias forklaring på Khashoggis død, var finansminister Steven Mnuchin mandag i møte med Saudi-Arabias kronprins. Saudisk statlig media meldte at Mnuchin og kronprinsen hadde understreket «viktigheten av det strategiske samarbeidet mellom USA og Saudi-Arabia», melder BBC .

Trumps svigersønn og Det hvite hus-rådgiver Jared Kushner, sa i et intervju med CNN, gjengitt av Deadline , at de er i fasen der de samler inn så mange fakta som mulig for så «å avgjøre hvilke fakta som er troverdige.»

Kushner understreket også at «vi må kunne samarbeide med våre allierte» og at «Saudi-Arabia har vært en veldig sterk alliert når det gjelder å kjempe mot Irans aggresjon som gir mye terror i regionen.»