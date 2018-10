FORSVUNNET: Jamal Khashoggi, her avbildet i 2014, har vært savnet siden 2. oktober. Foto: MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP

CNN: Tyrkiske myndigheter bekrefter at Khashoggi ble partert

Ifølge nyhetsbyrået AP har politiet i Tyrkia funnet beviser i Saudi-Arabias konsulat på at skribenten Jamal Khashoggi ble drept der.

CNN melder tirsdag ettermiddag at en tyrkisk tjenestemann bekrefter at Khashoggi ble partert etter å ha blitt drept inne på konsulatet.

Under en åtte timer lang ransaking av Saudi-Arabias konsulat natt til tirsdag ble det funnet giftige substanser som var blitt «malt over», ifølge Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Samtidig hevdet en annen ikke navngitt tyrkisk tjenestemann overfor AP tirsdag at politiet har funnet «sikre beviser» på at Khashoggi ble drept i konsulatet.

Amerikansk senator peker på prinsen

Den ikke navngitte tjenestemannen sa ikke hvilke beviser etterforskerne tok med seg da de natt til tirsdag forlot konsulatet i Istanbul etter å ha gjort undersøkelser i åtte timer.

Etterforskningen ble tirsdag ettermiddag utvidet til å omfatte konsulens residens. Tyrkisk politi gikk inn i boligen bare en time etter at konsul Mohammed al-Otaibi forlot Istanbul med et fly med kurs for Riyadh, melder tyrkiske medier.

På amerikansk side har flere sentrale politikere tatt til orde for sanksjoner mot Saudi-Arabia og kronprins Mohammed Bin Salman.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham, som vanligvis snakker til inntekt for Saudi-Arabia, hevder at Bin Salman beordret drap på Khashoggi. Republikaneren mener USA må stanse våpensalg til kongedømmet.

– Jeg har vært Saudi-Arabias største forsvarer på gulvet i Senatet i USA. Denne fyren er en rivningskule. Han fikk denne mannen drept på et konsulat i Tyrkia og forventer at jeg overser det. Jeg føler meg brukt og misbrukt, sier Graham i et intervju på Fox News.

Mandag gjennomførte tyrkisk politi en åtte timer lang ransakelse av det saudiarabiske konsulatet. Ifølge en anonym kilde i Tyrkias utenriksdepartement skal politiet i Istanbul også ransake residensen til den saudiarabiske konsulen i Istanbul, men det er foreløpig ikke klart når residensen skal ransakes, melder AP.

Tirsdag meldte CNN at Saudi-Arabia forbereder en rapport der det heter at Jamal Khashoggi døde som følge av et feilslått avhør og at hensikten var å bortføre ham fra Tyrkia.

Den ene kilden uttaler til CNN s journalist at rapporten trolig vil konkludere med at operasjonen ble utført uten innsyn og uten klarsignal fra høyere hold, og at de involverte skal stilles til ansvar.

Den andre kilden opplyser ifølge CNN at rapporten ennå ikke er ferdig og at ting kan bli endret underveis.

Tirsdag er USAs utenriksminister Mike Pompeo i Saudi-Arabia for å diskutere saken. Saudiaraberne skal under disse møtene ha gått med på en etterforskning, skriver NTB.