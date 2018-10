PÅ VEI TIL RETTEN: Rettssaken mot den tidligere sykepleieren Niels Högel er den største massedrapssaken i tysk historie siden andre verdenskrig. Her går han inn i rettssalen sammen med sin advokat Ulrike Baumann. Foto: Julian Stratenschulte/dpa Pool/dpa

Tysk sykepleier tilstår drap på 100 pasienter

En tidligere tysk sykepleier som står tiltalt for drap på 100 pasienter, tilsto drapene da rettssaken begynte.

Ifølge tiltalen skal 41 år gamle Niels Högel ha gitt dødelige doser medisin til pasienter ved to sykehus han jobbet på i Nord- Tyskland , skriver nyhetsbyrået AFP .

Da dommeren spurte Niels Högel om han var skyldig etter tiltalen, svarte 41-åringen ja.

Rettssaken mot Högel er den største massedrapssaken i tysk historie siden andre verdenskrig. Allerede i november 2017 sa påtalemyndigheten at han kunne ha tatt livet av så mange som 100 pasienter totalt. Det er satt av tid helt til mai neste år til forklaringene i retten.

Han står tiltalt for å med vilje ha gitt pasienter overdose av medisin, slik at han kunne redde livet deres i siste liten. I svært mange tilfeller endte det imidlertid fatalt for pasientene som fikk overdose.

Drapene skal ha skjedd mellom 2000 og 2005. Högel skal ha tatt livet av 36 pasienter ved sykehuset Oldenburg og 64 ved en klinikk i Delmenhorst.

Soner livstid

41-åringen har allerede tilbrakt nesten ti år i fengsel for pasientdrap. Han ble først pågrepet i 2005 og dømt til syv år i fengsel i 2008 for drapsforsøk.

I 2015 ble han dømt til livstid i fengsel for to drap og to drapsforsøk ved sykehuset Delmenhorst der han jobbet. Men han har lenge vært mistenkt for å ha drept flere pasienter.

Under rettssaken erkjente Högel at han med vilje hadde utløst hjerteinfarkt på rundt 90 pasienter for å oppleve følelsen av å redde dem. Han innrømmet også at han hadde tatt livet av pasienter i Oldenburg.

Mange spørsmål

Det var disse uttalelsene som førte til en ny toksikologisk gransking av pasientene som hadde dødd ved de to sykehusene.

Rundt 126 slektninger har saksøkt Högel og er ventet å følge saken sammen med 80 journalister.

I alt er mer enn 130 kropper gravd opp og undersøkt.