ANGREPET: Besøkende forlater Kolmården dyrepark der en dyrepasser i 2012 ble angrepet av ulver og mistet livet. Torsdag opplyste parken at de vil slutte med ulver. Foto: Henrik Witt / NTB scanpix

Svensk dyrepark avliver ulvene

UTENRIKS 2018-11-01T16:48:45Z

Kolmården dyrepark utenfor Norrköping i Sverige vil ikke fortsette å ha ulver i parken. Nå avlives ulvene på grunn av høy alder og dårlig helse.

NTB

Publisert: 01.11.18 17:48

Bakgrunnen for beslutningen er at anlegget ikke er tilpasset for å ta imot nye ulver. Måten dyreparken er bygd på tilfredsstiller ikke dagens arbeidsstruktur, der kontakten mellom ulver og dyrepasser skjer med synlige barrierer. Dyrene sluses gjennom ulike anlegg i forbindelse med rengjøring og mating.

Til tross for at parken framover ikke vil ha ulver inne i parkanlegget, utelukker ikke Kolmården at det vil komme nye ulver i framtiden.

I 2012 døde en dyrepasser inne i anlegget hvor ulvene befinner seg, i det som betegnes som en ulykke som skyldtes uoppmerksomhet.