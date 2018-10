NY MÅLING: I 2016 stemte 51,9 prosent for brexit. I dag sier 53 prosent av spurte briter at de ville stemt for å bli i EU. Foto: Foto: Reuters/Henry Nicholls

Nå ville flertallet av britene stemt for å bli i EU

Et nytt Eurobarometer viser at stemningen kan ha snudd i Storbritannia.

NTB

Det nye Eurobarometeret tar temperaturen hos velgerne i alle de 28 medlemslandene i EU . Hele 27.474 europeere har deltatt i undersøkelsen.

Meningsmålingen viser sterk og økende støtte til EU-prosjektet. Alt i alt sier 68 prosent av de spurte at de mener hjemlandet deres har tjent på medlemskap. Så populært har ikke EU vært siden 1983.

Mens stats- og regjeringssjefene i EU gjør seg klar til å samles til et toppmøte klokken 18 i Brussel i kveld, for å diskutere Brexit, viser tallene fra meningsmålingen viser at stemningen i Storbritannia kan ha snudd.

53 prosent av de spurte sier at de i dag ville ha stemt for å bli i EU. Bare 35 prosent sier de ville ha stemt for å gå ut, mens 12 prosent svarer at de er usikre.

På tvers av EU sier 66 prosent av de spurte at de ville stemt for å bli værende i EU. I fem land – Luxembourg, Irland, Sverige, Danmark og Nederland – ligger andelen på 80 prosent eller mer.

I motsatt ende ligger Italia, der EU-skepsisen lenge har vært sterk. Bare 44 prosent av spurte italienere sier de ville stemt for å bli i EU. Nærmere én av fire ville stemt for å gå ut.