Dette er ofrene for synagogemassakren

UTENRIKS 2018-10-28T13:48:24Z

Gjerningsmannen Robert Bowers skjøt og drepte åtte menn og tre kvinner da han stormet inn med automatvåpen under navneseremonien i Tree of Life-synagogen i Pittsburgh lørdag.

Publisert: 28.10.18 14:48 Oppdatert: 28.10.18 15:18

I tillegg til de 11 drepte, skal minst seks være skadet. Fire av dem jobber i politiet. Én av dem har allerede blitt skrevet ut fra sykehuset og én av de andre ventes å bli utskrevet i morgen, opplyste politiet på en pressekonferanse søndag morgen lokal tid.

Blant de 11 døde, var ekteparet Silvan og Bernice Simon og søskenparet Sisel og David Rosenfall.

Alle de 11 navnene ble offentliggjort under pressekonferansen.

- Vi har siktet han for 29 punkter av hatkriminalitet. Vi kommer ikke til å sky noen midler for å kunne klare å straffe han på det hardeste innenfor lovens arm, sa politiadvokat Scott Bradly.

Utfra opplysningene som politiet sitter med, så tror de Bowels, som forsatt ligger skadet på sykehus, handlet på egenhånd.

– Dette er en av de mørkeste dagene i Pittsburghs historie. Våre tanker og bønner går til de pårørende, sa ordfører Bill Peduto.

– Pittsburg er en sterk by. Vi har blitt slått ned før, men vi har alltid klart å reise oss igjen, fortsatte han.

Han appellerte også til strengere våpenlover, som han mener vil bidra til å forhindre fremtidige masseskytingsepisoder.

Trump har på sin side i etterkant av massakre sagt at han mener friere våpenregulering kunne ha bidratt til å forhindret at liv gikk tap på lørdag.

Politiet har foreløpig ikke kommet med noe motiv for massakren og påpeker at det forsatt er mange ubesvarte spørsmål. Etterforskningen ventes å ta bortimot én uke. og det er det føderale politiet som står for etterforskningen.

Jeffrey Finkelstein, president for den jødiske organisasjonen “United Jewish Federation of Pittsburgh, la ikke skjul på at han er dypt preget av det som har skjedd.

– Jeg har sett dette scenarioet på TV, mange ganger, men jeg trodde aldri jeg skulle stå her på podiumet i dag. Vi skal gjøre alt for å hjelpe de pårørende og jeg takker alle som har vist sin støtte, sa han .

Dette er de 11 som er bekreftet drept:

Joyce Feinberg (75)

Richard Gotfried (65)

Rose Malinger (97)

Jerry Rabinowitz (66)

Cecil Rosenthal (59)

David Rosenthal (54)

Bernice Simon (84)

Sylvan Simon (86)

Daniel Stein (71)

Melvin Wax (88)

Irving Yougner (66)

Politisjefen i Pittsburgh sa lørdag at åstedet er et av de verste han noensinne har sett.

– Det var et forferdelig åsted, et av de verste jeg har sett, og jeg har vært med på flystyrt, sa politisjef Wendell Hissrich.