Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif mener sanksjonslisten er amerikanernes forsøk på et desperat psykologisk knep. Foto: Vahid Salemi / AP / NTB scanpix

Iranske tjenestemenn gjør narr av USAs sanksjonsliste

UTENRIKS 2018-11-06T20:45:42Z

Iranske tjenestemenn gjør narr av USAs «største sanksjonsliste noensinne» fordi den blant annet omfatter et sunket oljeskip og en bank som stengte i 2012.

NTB

USAs finansdepartement innførte mandag sanksjoner mot over 700 iranske og Iran -tilknyttede personer, selskaper, fly og fartøy.

Blant annet er det for første gang rettet sanksjoner mot Irans statlige flyselskap og landets atomenergi-kommisjon, noe som understreker den maksimalistiske tilnærmingen til USA-president Donald Trumps regjering.

På sanksjonslista er det imidlertid også noen overraskende elementer, som oljetankeren Sanchi. Skipet kolliderte med et kinesisk lasteskip i januar og tok fyr utenfor Kinas kyst. Alle de 32 om bord mistet livet i ulykken.

En annen overraskende oppføring er Tat Bank, som stengte i 2012. Sanksjonene omfatter også flymodellen Boeing 747, som utgjør flåten til Iran Air, og som ble produsert på 1970-tallet.

Irans utenriksminister Javad Zarif benyttet seg av Twitter for å gjøre narr av noen av målene for USAs sanksjoner, som han kaller et desperat psykologisk knep.

– USA har utpekt en bank som stengte for seks år siden og et skip som sank i en TV-sendt saga, skriver han, fulgt av emneknaggen "USisIsolated".

Eshaq Jahangiri, president Hassan Rouhanis førstevisepresident, kritiserer også de amerikanske sanksjonene.

– Amerikanere tror listen deres er mer effektiv hvis den er lengst mulig, sier han ifølge Irans statsdrevne nyhetsbyrå IRNA.

Han sier videre at han har diskutert sanksjonene med andre tjenestemenn, og at mange av dem har sagt at listen med sanksjoner var mindre enn ventet.