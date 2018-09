Supertyfonen har slått inn over Filippinene

UTENRIKS 2018-09-14T18:24:26Z

Tusenvis av mennesker har evakuert i forkant av den sterke tyfonen Mangkhut som slår inn over den nordvestlige delen Filippinene.

Anniken Aronsen

NTB

Publisert: 14.09.18 20:24 Oppdatert: 14.09.18 22:20

Over 800.000 mennesker skal i løpet av helgen evakueres fra kystnære strøk på Filippinene . På kysten i Sør- Kina er tyfonen ventet å treffe mandag, og 100.000 innbyggere og turister er evakuert i provinsen Guangdong.

Natt til lørdag lokal tid melder nyhetsbyrået AFP at tyfonen har nådd land på Filippinene.

Sterkeste i år

Mangkhut er regnet som en supertyfon da den har en vindstyrke på over 250 kilometer i timen. Den er klassifisert som en kategori 5-orkan, og er langt sterkere enn Florence som nå herjer i USA. Det blir den så langt sterkeste orkanen på jorden i år.

I tillegg til kraftige vindkast kan det komme store mengder nedbør og en stormflo opp til seks meter.

48.000 hus i områdene på Filippinene som trolig vil rammes hardest er laget av lette materialer, noe som gjør menneskene her ekstra utsatt.

Tyfonen Mangkhut * Tyfonen Mangkhut er en kategori 5-orkan, som er den høyeste klassifiseringen for orkaner. * Tyfonen har en vindstyrke på 205 kilometer i timen, med vindkast på 255 kilometer i timen, og er 900 kilometer i diameter. Den er den kraftigste orkanen som er registrert hittil i år. * Mangkhut er ventet å treffe Filippinene fredag, før den trolig treffer det kinesiske fastlandet mandag. Den kan også føre med seg kraftig regn til Hongkong og Taiwan. * Over 15.300 mennesker er så langt evakuert i de nordlige områdene av Filippinene. I Kina er over 100.000 mennesker evakuert.

Strømmen gikk i Manila

VG har vært i kontakt med en nordmann som oppholder seg i Manila, hvor tyfonen var ventet å treffe i 19-tiden, norsk tid. Han forteller at det på forhånd er gjort sikkerhetstiltak i gatene og på hotellene, hvor alt løst er tatt inn eller fastmontert.

– Lokalbefolkningen er tydelig spent, sier han i 18-tiden.

Ved 19.30-tiden merkes vindkastene godt, i tillegg til at det har startet å regne. Det er imidlertid sterkere storm nord i landet.

Nordmannen, som er turist i Manila, forteller at været på kort tid har forverret seg, og at det er mye nedbør og sterke vindkast. På grunn av ekstremværet må det kobles opp ekstra generatorer etter at strømmen har gått, forteller han.

Kort tid senere må han oppholde seg inne på hotellet da det ikke lenger er trygt å være ute. Ved 04-tiden lokalt er flere gater oversvømt av vann.

Er du på Filippinene? Send gjerne bilder til 2200@vg.no.

Ifølge FNs naturkatastrofe-system Global Disaster Alert (GDACS) kan opp mot 31.4 millioner mennesker utsettes for vindstyrker på 120 kilometer i timen, eller høyere. Enda flere millioner kan merke vinden fra stormen med lavere styrke.

Nord på Filippinenes største øy, Luzon, har allerede fått merke stormen. Store bølger slår inn over kysten, og mørke skyer dekker himmelen, skriver GMA News . Business Insider skriver at 2.000 familier har blitt evakuert fra sine hjem nord på Luzon fredag.

Mer enn fire millioner mennesker er i risikosonen på Luzon, hvor tyfonen er ventet å slå inn i morgentimene lørdag, lokal tid.

Filippinene ble i 2013 rammet av en supertyfonen Haiyan som tok livet av 6.000 mennesker: