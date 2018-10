BRANN: Denne fergen brant tirsdag. Foto: DFDS

Røykutvikling om bord i ferge i Østersjøen

UTENRIKS 2018-10-02T12:52:47Z

Det starte å ryke i maskinrommet i en ferge i Østersjøen med 335 personer om bord tirsdag ettermiddag. Alle om bord skal være evakuert til et trygt sted på fergen.

Publisert: 02.10.18 14:52 Oppdatert: 02.10.18 15:34

Det var litauisk militære som tirsdag ettermiddag opplyste at det var brann om bord i en ferge med 335 personer, hvorav 294 er passasjerer.

Fergen tilhører det danske rederiet DFDS . Deres visepresident for kommunikasjon, Gert Jakobsen, avviser overfor VG at det er snakk om en brann, slik de første meldingene gikk ut på.

– Nei, det er snakk om røykutvikling i maskinrommet etter et nødbrudd. Det ryker ikke lenger nå, sier han klokken 15.20.

Nødbruddet skal ha vært i form av en eksplosjon.

Ifølge NTB sendte fergen ut nødmelding klokken 12.45 norsk tid tirsdag.

En representant for beredskapsstyrkene sier til Ria Novosti at alle ombord er evakuert til et trygt sted, og at skadeomfanget foreløpig ikke er kjent. Russiske RT melder at det er snakk om et trygt sted på fergen.

Dette bekrefter Jakobsen til VG. Han kan på nåværende tidspunkt ikke si om det er nordmenn om bord.

– Jeg har ikke sett passasjerlisten ennå, men dette er en ferge som går mellom Kiel i Tyskland og Klaipeda i Litauen, så normalt er de fleste passasjerene fra disse landene, sier han.

Det litauske forsvaret har sendt et helikopter til fergen, og har ytterligere to helikoptre stående i beredskap hvis nødvendig, opplyser en talsmann overfor Reuters .

Ifølge lokale medier befinner fergen seg i russisk farvann, utenfor Kaliningrad. Gert Jakobsen sier klokken 15.20 at den befinner seg rundt 15 nautiske mil fra Klaipeda. Omfanget av skadene i maskinrommet er foreløpig ukjente.

– Vi vurderer nå om den kan gå til land for egen maskin, eller om den må slepes, opplyser Jakobsen.

Både russiske og litauiske myndigheter deltar i redningsarbeidet.

Kilde: NTB/VG