OPPDRAG OM Å DANNE REGJERING: Andreas Norlén holdt andre sondering med partilederne tirsdag. I ettermiddag har han gitt Moderaterna-leder Ulf Kristersson (t.h) oppdrag om å forsøke å danne regjering.

Gir Moderaterna-leder Kristersson oppdrag om å legge frem regjeringsalternativ

Dersom Kristerssons regjeringsforslag får flertall mot seg, er Sverige et nytt skritt på vei mot et historisk nyvalg.

Veien videre i svensk politikk - og hvilke partier som ender opp med å danne regjering - er fortsatt uklar, drøyt tre uker etter valgdagen. Socialdemokraterna ble største parti, etterfulgt av Moderaterna og Sverigedemokraterna.

Ingen av de mulige koalisjonene har hatt flertall til å danne en regjering. Men Stefan Löfven, Sveriges sosialdemokratiske statsminister, fikk tirsdag i forrige uke flertallet i Riksdagen mot seg, med 204 mot 142 stemmer.

Derfor har Riksdagens talmann, Andreas Norlén (M), nå fram til 8. oktober gjennomføre sonderinger med de forskjellige partilederne i håp om å finne en statsministerkandidat som ikke har et flertall i Riksdagen mot seg.

Riksdagens talmann tilsvarer det samme som den norske stortingspresidenten.

Norlén kan legge fram i alt fire forslag, og de første rundene ble innledet sist torsdag. Dersom alle de fire forslagene til de forskjellige regjeringskoalisjonene får flertall mot seg, vil det bli utlyst nyvalg i Sverige. Det har aldri skjedd før, skriver NTB.

Etter at han tirsdag holdt de andre sonderingene med de forskjellige partilederne, understreket Norlén viktigheten av at partiene måtte inngå kompromiss og bevege seg fra sine opprinnelige standpunkter.

– Om partiene ikke klarer å bevege seg og snakke sammen, blir det ingen regjering, sier talmann Norlén på pressekonferansen i 15-tiden.

Löfven utfordrer Alliansen: - De må komme med et alternativ

Statsviteren Carl Melin ved Tankesmedjan Futurion er av de som mener at en mindretallsregjering med Alliansen er den letteste å danne. Det vil i så fall være en sentrum-høyreregjering bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna.

Men selv en Alliansen-regjering vil få det vanskelig med å overleve, forteller Melin til Aftonbladet .

– For at Socialdemokraterna skal akseptere en sånn regjering uten å inngå i den, kommer de til å kreve veldig store politiske kompromiss fra regjeringen. De vil kunne ha veto over budsjettet og store deler av politikken forøvrig. En allianseregjering er fortsatt mulig, men kanskje ikke veldig sannsynlig, sier Melin.

Alliansen ville hatt klart flertall til å danne regjering, dersom de hadde samarbeidet med Sverigedemokraterna. Men alle partier, fra venstre til høyre, har avvist blankt ethvert samarbeid med det innvandringskritiske partiet som fikk 17,5 prosent i valget.