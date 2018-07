Frankrikes president Emmanuel Macron er i hardt vær på grunn av skandalen rundt hans sikkerhetsvakt. Foto: François Mori / AP / NTB scanpix

Macron tar ansvaret for voldelig sikkerhetsvakt

NTB

Publisert: 24.07.18 22:44

Frankrikes president Emmanuel Macron har fått kraftig kritikk for tausheten, etter en av hans sikkerhetsvakter dengte løs på demonstranter i Paris.

– Hvis de vil vite hvem som er ansvarlig, så står han her. Jeg tjener det franske folk, sa Macron til parlamentsmedlemmer fra sitt eget parti tirsdag kveld.

Presidenten har fått kritikk fordi han hittil ikke har uttalt seg om skandalen rundt sin tidligere sikkerhetsvakt Alexandre Benalla.

Benalla ble filmet da han slo og trampet på en demonstrant 1. mai i Paris, iført politihjelm. Det er også blitt offentliggjort en film der han legger en ung kvinne i bakken.

Videoene ble først kjent gjennom mediene denne måneden. Siden er det kommet fram at Macrons innenriksminister Gérard Collomb fikk kjennskap til hendelsen allerede 2. mai, og medlemmer av hans stab orienterte politiet og Macrons kontor.

Benalla opptrer med politihjelm og politiets armbånd, noe som er strengt ulovlig, siden han ikke inngår i politistyrkene og ikke har fullmakt til å utøve vold.

Franske medier melder at Benalla skal ha forsøkt å manipulere granskingen som han skjønte ville komme. 26-åringen var en av den franske presidentens fremste sikkerhetsfolk.

Benalla forsvarer sin opptreden med at han ga politiet en «hjelpende hånd».

Benalla ble suspendert i to uker uten lønn allerede i mai, men fortsatte som en del av sikkerhetsoppbudet rundt presidenten. Sist helg ble han siktet for vold, innblanding i politiets arbeid og for å ha vært iført politiutstyr uten å være politi.