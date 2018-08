Full krig mellom franske og britiske kamskjellfiskere

UTENRIKS 2018-08-29T19:28:07Z

Rasende franske fiskere gikk hardt til til verks mot engelske fiskemenn utenfor kysten av Normandie tirsdag morgen. De mener britene robber dem for skalldyr.

Publisert: 29.08.18 21:28 Oppdatert: 29.08.18 22:13

Tirsdag meldte flere medier om dramatiske tilstander i internasjonalt farvann mellom franske og britiske kamskjellfiskere.

Det var 22 kilometer utenfor kysten av Normandie at rundt 40 franske båter skal ha forsøkt å stoppe fem større britiske båter fra å fiske, melder BBC .

De franske båtene skal ha samlet seg mandag natt for å protestere mot det de mener er «robbing av ressurser» fra britisk side. Franskmennene mener britene ødelegger skalldyrbestanden i området.

Storbritannia har imidlertid loven på sin side og rett til å fiske der.

Mener britene plyndrer kamskjell

Ifølge The Telegraph skal de franske fiskerne ha truet britene med å sette i gang «kamskjellkrig», og steiner, røykbomber og andre prosjektiler ha blitt kastet på de engelske og skotske fartøyene.

The Telegraph skriver striden har blitt forverret på grunn av Brexit-forhandlinger.

– Franskmennene forsøkte å kontakte de britiske fiskerne for å få dem til å slutte å jobbe, så kolliderte de med hverandre, sier Normandies fiskerisjef, Dimitri Rogoff til BBC.

De to britiske båtene Golden Promise og Joanna C måtte i morgentimene tirsdag returnere med ødelagte vinduer til havnen Brixham, etter å ha blitt tvunget vekk av det store antallet franske båter de sto opp imot.

Britiske fiskere har nå bedt myndighetene om beskyttelse, blant annet fra marinen.

Talsperson for franske myndigheter, Ingrid Parrot, mener aggresjonen kom fra begge sider:

– Ting ble kastet fra både engelsk og fransk side. Begge parter var ekstremt anspent, sier hun til BBC.

– Etterlater smulene til oss

I en video publisert av franske France 3 Normandie forklarer den franske fiskeren Anthony Quesnel at de prøver å dytte ut britene fordi de vil plyndre hele området om de lar dem fortsette.

Fiskeren hevder at de har kvoter til området, at Storbritannia ikke har det, men at britene likevel kommer og tømmer havbunnen syv dager i uken.

– De kommer, skraper, fyller skipsfartsøyene sine og drar hjem. De jobber en måned tidligere og etterlater oss smulene, fortsetter han.

Storbritannia med loven på sin side

Ifølge CNN har britene lov til å fiske i området det er snakk om hele året. Franske fiskere er på sin side begrenset til en kortere høstsesong fra 1. oktober til 15. mai.

Normandies fiskerisjef, Dimitri Rogoff sier til CNN at han fordømmer volden på begge sider, selv om britene opererer med større båter.

– Franskmennene forsøkte bare å dytte dem lenger nord. Ja, lovlig har britene lov til å være der, men vi utfordrer denne rettigheten. Det er en felles fiskeripolitikk, og på den franske siden har vi kvoter, men for britene er det åpen bar, sier han videre.

Franskmennene føler, ifølge CNN, at britiske fiskere prøver å tømme området for kamskjell før sesongen for innhøsting starter for franskmennene.

Ønsker å starte å fiske samtidig

Problemet har vokst seg større de siste 15 årene ettersom britiske båter har økt fangstene sine betraktelig, skriver CNN.

Normandies fiskerisjef Dimitri Rogoff legger til at selv om de to sidene har inngått avtaler de siste fem årene, skal franskmennene i år ha avvist en av dem.

Frustrasjon fra fransk side over at britene bruker større trålere – noen ganger dobbelt så store som de franske – og at de i tillegg kan fryse ned kamskjellene om bord, skal være en annen kjerne til konflikten.

– Vi undertegnet ikke den årlige avtalen fordi vi ønsker å endre visse aspekter ved den, og engelskmennene vil ikke rikke seg – som er en skam. Vi ønsker bedre styring av disse fiskerisonene. Vi vil bare at alle skal begynne å fiske samtidig, sier Rogoff.









DRAMA TIL SJØS: Stillbilder fra en video viser dramaet som utspilte seg mellom franske og britiske fiskere ved kysten til Normandie tirsdag morgen.

Oppfordres til å gå i dialog

Storbritannias National Federation of Fishermen's Organisations sier uenigheter burde løses gjennom forhandlinger, og oppfordrer partene til å holde seg rolig.

– Vi har tatt opp saken med britiske myndigheter og bedt om beskyttelse for fartøyene våre som fisker lovlig, sier administrerende direktør Barrie Deas til BBC.

Hun legger til at de dypere årsakene til uenighetene bør løses ved å «snakke rundt bordet, ikke ute på havet der folk kan bli skadet».

Catherene Paul fra Fransk regionalkommitté for fiskere sa på sin side til CNN at hennes organisasjon har forsøkt å roe ned de franske fiskerne og få dem til å ty til samtaler med britene.

I en uttalse for Storbritanias departement for miljø, mat og landsbygdssaker sa en talskvinne at de «er klar over rapporteringer om sinne rettet mot britiske fiskefartøyer i et område av den engelske kanelen som ikke er under britisk kontroll. Disse fartøyene opererte i et område der de har lov til å fiske.»

– Sikkerheten til dem britiske flåten er vår høyeste prioritet, og vi vil fortsette å overvåke tilstedeværelsen og aktiviteten til fartøyene i området. Vi er i kontakt med industrien og den franske administrasjonen for å oppmuntre til meningsfylt dialog og forhindre at flere hendelser oppstår.