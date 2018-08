ÅSTED: Lokale myndigheter og vektere fra det private boligfeltet Sea Pines på plass like ved der Cassandra Cline ble dratt ned i vannet på Hilton Head mandag. Foto: Drew Martin/The Island Packet via AP

Kvinne ville beskytte hunden sin – ble drept av alligator

UTENRIKS 2018-08-20T23:51:03Z

En kvinne i Sør-Carolina gikk tur med hunden sin i nærheten av en golfbane da en alligator angrep mandag.

Publisert: 21.08.18 01:51

Ifølge AP oppgir myndighetene at Cassandra Cline (45) forsøkte å beskytte hunden sin da hun ble drept, ikke langt fra hjemmet sitt på øya Hilton Head. Alligatoren skal ha dratt kvinnen ned i lagunen i nærheten.

En talsperson for South Carolina Department of Natural Resources, David Lucas, sier alligatoren på 2,5 meter senere ble funnet og drept.

– Hun gikk tur med hunden i nærheten av lagunen og alligatoren kom opp fra vannet og forsøkte å ta hunden. Kvinnen forsøkte å redde hunden og en vedlikeholdsarbeider i nærheten løp over for å hjelpe, sier han.

Begge skal ha forsøkt å redde hunden, men alligatoren dro kvinnen ut i vannet. Ifølge CBS News bet alligatoren seg fast i hundens halsbånd og det oppsto en dragkamp om hunden.

Ifølge Thomas DiMaio, som leier et hus like overfor der angrepet skjedde, sier han hørte skrik mens han var i dusjen, men at han trodde det var en fugl. Da han gikk ut en halvtime senere, så han at en menneskemengde hadde samlet seg ved siden av veien, Han sier han så en pakke hundesnacks, en sko og en hatt på vei ned mot vannet.

– Det er virkelig trist. Hun hadde ingen barn. Hunden var hennes barn, på en måte. Hun var en virkelig behagelig kvinne. Veldig vennlig, sier han.

DiMaio sier han pleide å se Cline gå tur med hunden to til tre ganger daglig.

Ifølge AP er hunden uskadet og blir ivaretatt av en nabo. Beaufort County Sheriff bekrefter i en pressemelding at det var 45-årige Cassandra Cline som døde og at det er antatt at hun ble drept av en alligator. De avventer obduksjon for å fastslå dødsårsaken.

Ifølge David Lucas er alligatorangrep på mennesker svært sjeldne. Han sier det siden 1976 har vært rundt 20 angrep på mennesker i Sør-Carolina, og at ingen er drept i angrepene. I 2016 forsvant en 90-årig kvinne fra et eldrehjem i Charleston og ble funnet død i en dam. I juni ble en kvinne i Florida drept da hun gikk tur med hunden sin i nærheten av en innsjø.