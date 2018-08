I RETTEN: En 48 år gammel kvinne (t.v.) og hennes 39 år gamle kjæreste (39) ble tirsdag dømt for omfattende seksuelle overgrep av en domstol i Freiburg i Tyskland. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

Anonymt tips avslørte overgripere: Mor solgte sønnen på det mørke nettet

Publisert: 07.08.18 18:59

Sammen med sin partner har en tysk mor tjent flerfoldige tusen euro på å selge sin sønn til overgripere. Flere av overgrepene ble filmet og distribuert på nettet.

Den 48 år gamle kvinnen og hennes partner (39) sto hovedtiltalt i det som beskrives som en av de mest alvorlige overgrepssakene i Tyskland noensinne.

Tirsdag ble de begge dømt til lange fengselsstraffer i en distriktsdomstol i Freiburg. Moren må sone tolv og et halvt år, mens partneren er dømt til tolv års fengsel med sikring, skriver Spiegel Online .

Kvinnens sønn, som i dag er 10 år gammel, skal ha blitt mishandlet og misbrukt av sin mor og partneren i mer enn to år.

I tillegg skal gutten i samme periode ha blitt solgt til overgripere ved at han ble budt frem på det mørke nettet og senere overlatt til menn både i Tyskland og i utlandet. For dette skal paret ha mottatt flerfoldige tusen euro i betaling.

Flere av overgrepene skal ha blitt filmet, og videoene ble senere byttet bort på nettet.

Paret erkjente begge straffskyld for overgrep og for å ha solgt gutten videre til andre overgripere.

Tidligere overgrepsdømt

Ifølge retten skal moren ha vært klar over at mannen hun møtte for første gang i 2014 hadde en seksuell dragning mot barn og at han var tidligere dømt for overgrep.

Dommer Stefan Bürgelin mener moren først tillot og deltok i overgrepene fordi hun var redd for at hennes nye partner skulle forlate henne. Senere mener han det var de «finansielle interessene» som overtok.

Det var et anonymt tips som førte til at tysk politi i september 2017 pågrepet åtte personer, inkludert det nå dømte paret. Tidligere har tre tyskere, en sveitser og en spanjol blitt dømt til fengselsstraffer på mellom åtte og ti år.

Det dømte paret må betale til sammen 42.500 euro, drøyt 400.000 kroner, i erstatning til sønnen og en jente som også er fornærmet i saken.

Krever gransking

Overgrepssaken har skapt sjokkbølger i Tyskland, ikke bare på grunn overgrepenes alvorlighetsgrad, men også fordi de ikke de ikke ble oppdaget tidligere.

Ifølge Deutsche Welle tok barnevernet over omsorgen for gutten i mars 2017 da det ble kjent at hun bodde sammen med stefaren, som var idømt et generelt kontaktforbud mot barn.

Moren gikk imidlertid rettens vei og vant frem. Dermed flyttet gutten hjem igjen, og retten oppdaget aldri at stefaren også ble boende.

Gutten skole skal senere ha slått alarm om mulig misbruk, men barnevernet anså informasjonen de fikk som for vag, og holdt den derfor for seg selv.

Wilhelm Rörig som er Tysklands ombud for mindreårige som er utsatt for seksuelt misbruk krever nå at de byråkratiske feilgrepene, som førte til at misbruket av gutten kunne pågå så lenge som det gjorde, blir «ubønnhørlig gransket».