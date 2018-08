TAUS: Paul Manafort tok tirsdag for første gang til orde under den pågående rettssaken mot ham. 69-åringen brukte anledningen til å uttrykke at han ikke ønsker å forklare seg for juryen. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Trumps eks-rådgiver Manafort nekter å forklare seg i retten

Christina Cantero

NTB

Publisert: 14.08.18 19:06

Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort (69) vil ikke forklare seg, og heller ikke kalle inn vitner til sitt forsvar under den pågående rettssaken der han er tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd.

Rettssaken mot Paul Manafort har pågått i flere dager. Tirsdag snakket han for første gang i rettssalen, der han uttalte at han ikke ønsker å avgi forklaring, ifølge CNN .

69-åringen er tiltalt for til sammen 18 ulike lovbrudd. Han erkjenner ikke straffskyld.

Rettssaken startet 31. juli i den amerikanske delstaten Virginia. Tirsdag var forsvaret ferdige med å legge fram sine bevis, uten én eneste vitneforklaring.

Deretter tok Manafort selv til orde for første gang under rettssaken, og uttalte at han ikke ønsker å forklare seg.

I forkant av at Manafort nektet å forklare seg for retten, hadde dommer T.S. Ellis gjort det klart at det er opp til han selv om han ønsker å forklare seg eller ikke.

Tiltalt for hvitvasking

Manafort var kampanjesjef for Donald Trump fra juni til august 2016. Han trakk seg da han ble anklaget for å ha hjulpet ukrainske myndigheter med å overføre millionbeløp til to store lobbyfirmaer i Washington i 2012.

Han meldte seg for FBI i oktober 2017 , blant annet siktet for konspirasjon mot USA.

I tillegg er han også tiltalt for blant annet hvitvasking og for å ha forsøkt å påvirke sentrale kilder i saken, samt for å ikke ha registrert seg som en lobbyist for en fremmed makt.

Trump om tidligere medarbeider: «Bikkje»

Manafort er ikke den eneste med tilknytning til Trump-kampanjen som det stormer rundt om dagen. The Wall Street Journal melder tirsdag om at Trump-kampanjen har sendt inn en formell klage mot tidligere medarbeider Omarosa Manigault Newman, den samme personen som USAs president kalte for en «bikkje» på Twitter tidligere i dag .

I klagen mot Newman hevder Trump-kampanjen at den tidligere medarbeideren har brutt taushetsplikten sin.

Kraftsalven mot Newman er utenom det vanlige selv på Trumps Twitter-konto, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Når du gir en sprø, gråtende taper en mulighet, og gir henne en jobb i Det hvite hus, så funket det rett og slett ikke. Godt jobba av general Kelly som kjapt ga den bikkja sparken, skriver presidenten.

Newman hadde tidligere en stilling i Det hvite hus, og hun har kommet med krass kritikk av Trump og hans regjering etter at hun mistet jobben. Hun har skrevet en bok om tiden i Det hvite hus som kommer i salg tirsdag.

Newman har selv fått mye kritikk for å ha gjort et lydopptak da Trumps stabssjef John Kelly sa henne opp. Dette skal ha skjedd i det såkalte Situation Room i Det hvite hus, hvor det er strengt forbudt å ha med seg elektronisk utstyr.