DREPT: Gheorge Hortolomei-Lupu, kjent som «Gica», ble funnet drep i denne parken i Huskvarna i Sverige. Foto: Mikael Good

Hjemløse «Gica» funnet drept i park - tenåringsgutter mistenkt

UTENRIKS 2018-08-28T15:32:16Z

Det var hjemløse «Gica» (48) som ble funnet mishandlet og drept i en park i Huskvarna i Sverige. To tenåringsgutter er mistenkt for drapet, mens to andre er mistenkt for medvirkning til drapet.

Publisert: 28.08.18 17:32 Oppdatert: 28.08.18 18:47

Det melder Aftonbladet . «Gica», eller Gheorge Hortolomei-Lupu som han egentlig heter, kom til Sverige fra Romania for fire år siden.

Iréne Linddahl fra Kyrkhjälpen forteller at Gica så tynn og sliten ut i tiden før han ble funnet mishandlet og drept.

– Som person krevde han ingenting, og han var fredelig og snill, sier Linddahl til Aftonbladet.

Opprinnelig skal Gica ha kommet til Sverige for å jobbe, men på grunn av problemer med å skaffe jobb, så levde han som tigger, opplyser Kyrkhjälpen.

Filmet handlingen

Videoklipp på sosiale medier skal vise mishandlingen, noe som har vært en sentral del av politiets etterforskning.

Tre av de fire mistenkte guttene er under 15 år gamle . Av de mistenkte knyttes to av personene direkte til drapet, mens de to andre er mistenkt for medvirkning til drap.

Døde av slagskader

Den rumenske mannen skal være utsatt for trakassering av ungdommer i området flere ganger tidligere.

Gica ble funnet drept i parken på morgenen 8. august. Etter obduksjonsrapporten var klar, kunne politiet konstatere at han døde av slagskader.

Huskvarna er en svensk by sør i Sverige med rundt 23.000 innbyggere.