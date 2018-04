PUTIN-VENNLIG: At statsminister Orbán så tydelig har vendt blikket mot Russland og ønsker å knytte tettere bånd med Moskva, blir tatt dårlig imot av Ungarns allierte i EU og NATO. FOTO: TT NYHETSBYRÅN

Viktor Orbán kan få en tredje periode: - Den eneste som kan styre Ungarn

Publisert: 08.04.18 08:52 Oppdatert: 08.04.18 09:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-08T06:52:09Z

SZÉKESFEHÉRVÁR (VG) Han gikk fra å være demokratiforkjemper til autoritær statsleder og beskytter av den radikale høyresiden. Nå ligger Viktor Orbán an til få en tredje periode som statsminister i Ungarn.

Det var med en flammende tale om demokrati og frie valg på Heltenes Torg i Budapest at en progressiv 25 år gamle Viktor Orbán for alvor entret den politiske scenen i Ungarn .

Den unge mannen med halvlangt hår ble møtt med stor nasjonal begeistring. En ny demokratisk stjerne var født, og året var 1989.

I 2018 er det en en ganske annen utgave av Viktor Orbán som denne helgen stiller til gjenvalg for en tredje periode som statsminister.

Nå har han blitt den radikale høyresides legitime politiker-alibi i EU, kjent for en knallhard kontroll over media og utvisning av uavhengige organisasjoner og universiteter fra hjemlandet.

EU-kommisjonens Jean-Claude Juncker har i full offentlighet hilst Orbán velkommen til unionens toppmøte med ordene «Hallo, diktator».

– Den eneste

Ungarske Attila ( 43) og Laszló (42) så opp på bildet av den unge Orbán hver eneste dag da de trasket i gangene på gymnaset i hjembyen Székesfehérvár, en time utenfor Budapest.

Drøye 10 år før deres tid var det Viktors skole. De to kompisene og forretningspartnerne vil ikke gå så langt som å si at de ser opp til statsministeren, men stemme på ham i søndagens valg, skal de.

– Han er en karismatisk fyr, en som har gjort mye bra for forretninger i landet. Jeg sier ikke at han er perfekt, men når du har kjøpt en bil og du må reparere den, så bruker du mannen som kan reparere biler. Han er den eneste som kan klare å styre Ungarn, sier forretningsmannen Attlia til VG, over lunsj et stenkast unna hans og Orbáns gamle skole.

Både Attlia og vennen Laszló jobber med vesteuropeiske land, og sier de vet at statsministeren er omstridt utenfor Ungarns landegrenser. Derfor vil de, i likhet med mange andre ungarere VG møter, ikke ha etternavnet sitt på trykk.

Fakta PSSSST! Knebler organisasjoner Like etter valget skal nasjonalforsamlingen stemme over et lovforslag fra Orbán om at hjelpeorganisasjoner for flyktninger må betale 25 prosent skatt av pengene de mottar fra utlandet. Dersom forslaget blir vedtatt, kan dessuten hjelpearbeidere forbys å jobbe inne i leirer for flyktninger og asylsøkere i nærheten av landets grenser. ( Kilde: New York Times)

Utnyttet flyktningkrisen

Meningsmålingene gir en klar seier til Orbáns parti Fidesz og deres allianse med kristeligdemokratene. Sammen ligger partiene godt an til å få det to tredelers flertallet i nasjonalforsamlingen som kreves for at Orbán kan fortsette å endre grunnloven som han vil, uten å måtte bry seg med opposisjonen.

I valgkampen har Orbáns fløy vært nådeløs i sin fremstilling av opposisjonen som allierte av Orbans favorittfiende, den ungarskfødte amerikanske milliardæren George Soros, men også tilretteleggere for muslimske immigranter som angivelig truer landets sikkerhet.

– Nasjoner vil forsvinne, Vesten vil falle, og Europa vil ikke engang innse at det er blitt okkupert, sa Orbán i februar.

Samtidig som retorikken sjokkerer og provoserer andre EU-toppledere, har den stadig mer aggressive linjen mot særlig muslimske innvandrere, vært en stemmesanker i hjemlandet, forteller forfatter av den nye boka «Ungarn - en fortelling om Europa», Øyvind Strømmen.

I Ungarn, som ikke har en tradisjon for å ta imot innvandrere fra andre verdensdeler, blusset det opp en fremmedfrykt da landet plutselig ble et transittland under flyktningkrisen. Den frykten visste Orbán å utnytte politisk, sier forfatteren.

– Fidesz anvender dette for å befeste sin politiske dominans. Det er et middel som kan avspore velgerne fra andre problemer innad i landet, og som også hindrer velgerlekkasje til opposisjonspartiet Jobbik, som har en sterkt høyreradikal fortid, sier Strømmen til VG.

Fakta FAKTA OM VIKTOR ORBAN ( 54) : * Leder for det konservative partiet Fidesz siden 1992. Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. * Gift, fem barn, utdannet jurist i Oxford. * Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989. * Med det to tredels flertall i nasjonalforsamlingen som Orbáns regjering hadde fram til 2015, fikk partiet makt til å fimplementere en ny omstridt ny grunnlov i 2012, som opposisjonen mener undergraver demokratiet. * Orbans regjering har ofte vært i konflikt med EU, som Ungarn har vært del av siden 2004. Ungarn nekter blant annet å ta imot kvoten med flyktninger som EU har tildelt dem. ( Kilde: NTB)

Fakta PSSST! Kampen mot den imaginære fienden Orbáns fremste stemmesanker er kampen mot innvandring fra muslimske land. Ifølge tall fra det amerikanske forskningsinstituttet Pew Research Centre var det 0,4 prosent muslimer i Ungarn i 2016.

Økonomisk vekst

Gode tall for Ungarn gagner Fidesz-lederen før valget. De åtte årene han har sittet, har vært åtte år på rad med økonomisk vekst, ifølge NTB. Arbeidsledigheten er kun på 3,8 prosent.

Orbán sørger også for at landets rundt 2 millioner pensjonister er fornøyde. I uken før valget kunne de eldre her i Székesfehérvár og andre steder i Ungarn, finne to brev i postkassen med et vink fra den sittende statsministeren- det ene meldte om at den neste strømregningen ville bli redusert med rundt 350 kroner, og det andre inneholdt gavekort på en nesten tilsvarende sum.

Riktignok viser uavhengige internasjonale kartlegginger at Ungarn er langt mer korrupt under Orbán, at makten er sentrert rundt en stadig mindre gruppe, og at både media og uavhengige hjelpeorganisasjoner får stadig mindre spillerom. Men for mange er slikt underordnet når det kommer til valgdagen, sier Orbáns hjembygdinger til VG.

– Ærlig talt, om du har penger i lomma, arbeid nok og lever et godt liv, så er det jo det folk bryr seg om! Hvis du hadde bodd i Budapest de siste 10 årene, ville du sett av utviklingen har vært enorm, forteller Attila engasjert over cappuccinoen sin.

– Hyklersk EU

Viktor Orbán er, sammen med Angela Merkel, inne på topp-tre listen over Europas lengststyrende ledere. At han stadig må takle hard kritikk i unionen for sin proteksjonistiske og retoriske linje, ser ikke ut til å stoppe den ungarske statsministeren.

– Det kommende skjebneavgjørende valget vil fastslå hvorvidt Ungarn skal forbli et land for ungarere eller bli et land for innvandrere, sa Orbán i forrige uke.

I Orbáns hjemby mener Attila og Laszló at det hersker en politisk korrekthet lenger vest i Europa som bikker over til hykleri.

– Jeg tror mange i Europa er glade for at det finnes en som Orbán, en som gjør noe, for eksempel med immigrasjonen. Det gjerdet vi har satt opp i Ungarn er jo noe som tjener hele Europa. Verden trenger sånne som Orbán og Donald Trump - menn som står opp mot det politisk korrekte og mainstream media. Basert på hva jeg leser i kommentarfelter av utenlandske nettaviser, er det mange andre europeere som kunne ønsket seg en leder som ham, sier Attlia, og gleder seg til å avgi stemme i søndagens valg.