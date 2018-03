Aamir Javed Sheikh møtte Malala på hemmelig adresse i Pakistan

* Pakistansk forkjemper for jenters rett til skolegang.

* Født 12. juli 1997 i Pakistan.

* Vokste opp i Swat-dalen nordvest i Pakistan mot grensen til Afghanistan, der Taliban står sterkt.

* Ble kjent internasjonalt gjennom en blogg på BBC i 2009.

* Skutt i hodet av Taliban på skolebussen 12. oktober 2012. Ble fløyet til Storbritannia og operert.

* Flyttet med familien til Storbritannia i juni 2013, begynte på skole i Birmingham.

* Har mottatt en rekke andre priser, deriblant EU-parlamentets Sakharov-pris.

* Tildelt Nobels fredspris for 2014 sammen med indiske Kailash Satyarthi.

* Har gitt ut boka «I am Malala: The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban».

* Studerer nå ved Oxford-universitetet i Storbritannia.

(NTB)