DUO: Lederen for det ytterliggående høyrepartiet Ligaen, Matteo Salvini (45) (t.v.), og Femstjernersbevegelsens leder Luigi Di Maio (31), har tidligere tatt sterkt avstand fra hverandres politikk, men er nå aktuelle for regjeringsmakt i Italia. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Italia forbereder seg på populiststyre

Publisert: 04.04.18 18:56

PARIS (VG) Det etablerte Europa skjelver i buksene når Italias to største populistpartier forhandler om regjeringsmakt.

Valgresultatet i Italia sendte sjokkbølger gjennom EU, og når italienerne tar fatt på regjeringsforhandlinger 4. april har det etablerte Europa ikke mindre grunn til bekymring.

De to største partiene etter valget for en måned siden ble det maktkritiske Femstjernersbevegelsen (M5S) og det innvandringsfiendtlige Ligaen , partier som ideologisk står langt fra hverandre, men som forenes i sin populisme og euroskepsis .

Da forhandlingene startet onsdag formiddag, uttrykte de ellers så ulike to lederne for populistpartiene en langt større vilje til samarbeid enn de noen gang har gjort tidligere.

Fakta FAKTA: ITALIENSKE REGJERINGSFORHANDLINGER *I valget i Italia den 4. mars fikk ingen av blokkene parlamentarisk flertall. * De mest euroskeptiske og populistiske to partiene i valget, Femstjernersbevegelsen (M5S) og Ligaen (Lega), fikk til sammen over halvparten av stemmene. * De to partiene er ikke allierte og har tidligere utelukket et regjeringssamarbeid, men har etter valget fremstått som mer åpne for å dele på makten. (Kilde: NTB)

Må droppe Berlusconi

Femstjernersbevegelsen, som ble det største partiet etter valget med 32 prosent av stemmene, har tidligere sagt nei til ethvert samarbeid med andre partier. Ideologisk sett ligger de langt fra det ytterliggående høyrepartiet Ligaen, som i valget stilte i en høyrekoalisjon sammen med blant andre eksstatsminister Silvio Berlusconis (81) Forza Italia.

Men i søken etter dramatisk politisk endring i Italia, kan Ligaen likevel bli en samarbeidspartner for M5S. Rett før påske sa Ligaens leder Matteo Salvini at han støttet Femstjernersbevegelsens initiativ til borgerlønn, og at partiet er villig til å diskutere et samarbeid med valgvinner Di Maios parti.

Femstjerner-leder Di Maio krever at Salvini da kvitter seg med sin 81 år gamle velkjente og bronsebrune alliansepartner , slik at han med Di Maios ord «velger mellom revolusjon og restaurering», ifølge NTB.

– Berlusconi? Jeg tar ikke engang telefonen når han ringer meg anonymt. fleipet Femstjernersbevegelsens leder onsdag morgen til avisen La Stampa , for å understreke hvor uaktuelt det er å samarbeide med det 81 år gamle politiske ikonet .

Fakta FAKTA: POPULISTPARTIENE SOM KAN FÅ MAKTEN *Den maktkritiske Femstjernersbevegelsen plukker politiske saker fra både den politiske høyre – og venstresiden. De vil avvikle en rekke offentlige etater og har tatt til orde for en folkeavstemning om euroen, samtidig som de vil innføre borgerlønn, økt sosialstøtte til fattige og en fremtidsrettet og grønn miljøpolitikk. *Ligaens knallharde innvandringspolitikk var en sentral stemmesanker for partiet, i landet der hvor flyktninger ofte tar sine første skritt på europeisk jord.

Avis: Verre enn Brexit

En allianse mellom Ligaen og M5S vil riktignok gi Italia stabilitet i form av en politisk majoritet i både parlamentets over- og underhus, men det vil rokke ved etablert europeisk politikk på en måte som kommer til å sende sjokkbølger ut i EU.

Begge partiene er kjent for sin euroskepsis, og har i valgkampen lovet å skrote EUs budsjettbegrensninger, slik at det allerede svært gjeldstyngede landet risikerer bli sittende igjen med enda mer i minus.

Det italienske valget ble enda mer dramatisk for EU enn brexit, mener det politiske tidsskriftet Foreign Policy , fordi Italia historisk sett alltid har vært svært positive til unionen. Landet er en av seks grunnleggerland bak EU.

Tyskland: «Stemmer på klovner»

Det demokratiske partiet PD, som har hatt de tre siste statsministrene i Italia, er det andre partiet Femstjernersbevegelsen har nevnt som en aktuell samarbeidspartner. Ligalederen Salvini, derimot, utelukker å gå inn i regjering med de politisk tradisjonelle demokratene.

Dagens politiske strømninger i Italia vekker særlig harme i EUs stabile stormakt Tyskland. Nylig betegnet den tyske ukeavisen Der Spiegel på lederplass italienerne som en gjeng unger som stemmer på klovner. Femstjernersbevegelsens grunnlegger er den kjente komikeren Beppe Grillo.