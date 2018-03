«Beatles»-jihadistenes første intervju: Nekter for henrettelser

Publisert: 30.03.18 22:36

En av de to IS-medlemmene mener henrettelsen av journalist James Foley var «beklagelig», men de nekter begge for å ha vært med på kidnapping, tortur eller halshugging.

– Ingen rettferdig rettssak så lenge jeg er «The Beatles» i media. Ingen rettferdig rettssak, sier El Shafee Elsheikh til nyhetsbyrået AP .

Elsheikh og Alexanda Amon Kotey ble i januar pågrepet av de USA-støttede irakiske styrkene i forbindelse med IS’ sammenbrudd øst i Syria.

Sammen utgjør de halvparten av firemannsgruppen som i media verden over har fått navnet «The Beatles» . Gruppen er kjent for sine brutale henrettelser, og navnet skyldes jihadistenes britiske aksent.

«Mange i IS var uenige»

I et fengsel i byen Kobani nord i Syria har de to nå latt seg intervjue for aller første gang.

Under intervjuet nekter de for alle anklager om henrettelser, tortur eller kidnapping. De snakker likevel åpent om medlemskapet i terrorgruppen som kaller seg Den islamske staten (IS).

På spørsmål om halshuggingen av den amerikanske journalisten James Foley og andre henrettelser, svarer Kotey at «mange i IS var uenige» i dem «ettersom det trolig ville være større nytte i å ha dem som politiske fanger», ifølge AP.

– For min egen del så jeg ingen fordel. Det var beklagelig, sier Kotey om henrettelsen som han nekter for å ha tatt del i.

Mohammed Emwazi, mannen som i media ble kalt «Jihadi John» og utpekt som leder av «The Beatles», ble drept i et droneangrep i 2015 . Det fjerde medlemmet, Aine Lesley Davis, ble i fjor dømt til syv års fengsel i Tyrkia.

Mistet statsborgerskap

Elsheikh og familien flyktet til Storbritannia fra Sudan da han var fem år gammel. Kotey er født i London, men har ghanesisk og gresk-kypriotisk bakgrunn, ifølge AP. De reiste begge til Syria i 2012.

De har begge fått sine britiske statsborgerskap tilbakekalt – en avgjørelse de selv mener er lovstridig. De hevder avgjørelsen setter dem i fare for å bli utsatt for tortur i andre land, helt uten rettigheter.

– Når man har to menn som ikke engang har noe statsborgerskap... hvis vi bare forsvinner en dag, hvor skal moren min henvende seg for å spørre hvor sønnen hennes er, sier Elsheikh til nyhetsbyrået.

Uenighet om rettssak

Pågripelsen av de to mennene startet i januar en debatt om hvordan det er riktig å straffeforfølge dem .

Mens amerikanske myndigheter har tatt til orde for at hvert land selv stiller sine statsborgere for retten, har ikke Storbritannia ønsker å slippe mennene inn igjen i landet.

Selv hevder de to mennene at hele «The Beatles»-stempelet er propaganda konstruert for å ha et påskudd til å angripe IS med droner i Syria.

AP skriver imidlertid at gruppen har holdt mer enn 20 vestlige gisler og torturert både journalister og hjelpearbeidere fra USA, Storbritannia og Japan i 2014 og 2015.