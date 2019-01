«Pabuk» treffer Thailand i dag

UTENRIKS 2019-01-04T07:09:50Z

To flyplasser er stengt og båter blir dratt opp på land som følge av den tropiske stormen som er ventet å slå inn over Thailand fredag.

Publisert: 04.01.19 08:05

I landsbyer og feriestedene langs kysten på øyene venter folk nervøst på at stormen skal treffe. Stormen er ventet å bli den verste på over 50 år.

«Pabuk» bringer med seg store nedbørmengder, kraftig vind og stigende vannstand. Fredag morgen ble det målt vindhastigheter på mot 22 meter per sekund i stormen.

Stormen har kommer østfra og er ventet å nå land fredag kveld i nettopp Nakhon Si Thammarat. Fredag morgen ba myndighetene i provinsen folk om å komme seg unna – før veiene ble stengt, skriver NTB.

Nakhon Si Thammarat ligger rett sør for de populære ferieøyene Ko Samui og Ko Pha Ngan.

Den norske turisten Kolvin Lorentzen er blant turistene som oppholder seg på Ko Pha Ngan. De ble fortalt at stormen var ventet å treffe i løpet av natten natt til fredag. Like før klokken seks fredag morgen sier Lorentzen til VG at stormen har truffet Koh Pha Ngan.

– Den er nok fortsatt et stykke fra full styrke. Stemningen har endret seg på hotellet og de ansatte er i full gang med å forsterke vinduer og sikre restaurantene som brukes som en samlingsplass, sier Lorentzen.

30 tusen evakuert

Fredag morgen kjempet fiskere mot kraftige bølger for å trekke opp båtene sine fra stranden, og myndighetene i Nakhon Si Thammarat i Thailandbukta oppfordret folk til å komme seg unna før veiene blir stengt.

Ifølge the Bangkok post har guvernøren Chamroen Thipphayaphongthada beordret full evakuering fra kystbyen, og over 30.000 mennesker har blitt evakuert fra hjemmene sine.

– Vi ønsker hundre prosent evakuering fra de utsatte områdene. Det er helt nødvendig at folk flytter på seg, fordi vi kan ikke sitte å vente på at noe forferdelig skal skje, sa guvernøren torsdag morgen ifølge avisen.

Strandede turister

Uværet har ført til at flyplassene Koh Samui og Nakhon Si Thammarat har blitt stengt inntil lørdag, noe som fører til at turister i området ikke kommer seg inn på fastlandet, skriver AFP.

– Ti tusen turister holder fortsatt til på Koh Phangan, men jeg snakket med dem i går, og de er ikke redde, sier distriktssjef Krikkrai Songthanee til nyhetsbyrået.