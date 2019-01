KREFT-KAMP: Dommer Ruth Bader Ginsburg (85) i USAs høyesterett har vunnet over kreften flere ganger. Foto: Jim Young, Reuters

Kreftoperert dommer (85) går glipp av møte i Høyesterett for første gang

Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg (85) har vært gjennom en kreftoperasjon, og stilte derfor ikke opp da den øverste domstolen i USA mandag skulle samles. Det er første gang i løpet av karrieren av hun går glipp av en planlagt sesjon.

– Dommer Ginsburg er ikke i stand til å være til stede i dag, kunngjorde høyesterettsjustitiarius John G. Roberts Jr. da retten ble satt mandag, skriver Washington Post .

Ginsburg skal likevel jobbe hjemmefra, og Roberts sier hun vil delta i de to sakene som er satt opp til muntlig diskusjon gjennom å lese sammendrag og transkripsjoner av diskusjonene. Det er ikke klart når hun vil være tilbake i retten.

Dommerne skal imidlertid møtes i et lukket møte fredag. Selv om hun vil delta, er det ikke ventet at hun vil være i stand til å stille spørsmål. Det er betydningsfullt, ifølge CNBC , fordi Ginsburg er en av domstolens mest konsistente spørsmålsstillere. I forrige periode var Ginsburg en av de tre dommerne som tok til orde minst én gang i hver diskusjon, ifølge en analyse utført av Empirical SCOTUS.

Ginsburgs helse har lenge vært en sak av høy offentlig interesse. Skulle hun gå av med pensjon nå, vil president Donald Trump sannsynligvis kunne utnevne hennes etterfølger. Høyesterett i USA har ni dommere, og er for tiden delt mellom fem republikanske og fire demokratisk utnevnte dommere.

President Trump ønsket høyesterettsdommer Ginsburg god bedring på Twitter 22. desember:

Ginsburg ble utnevnt til høyesterettsdommer av president Bill Clinton i 1993, har vært igjennom flere alvorlige helseproblemer, men har aldri gått glipp av en eneste dag med planlagte diskusjoner før nå.

21. desember ble hun operert for to ondartede knuter og fikk fjernet en del av venstre lunge ved Memorial Sloan Kettering-kreftsenteret i New York. De ondartede knutene ble oppdaget etter at Ginsburg falt og brakk tre ribbein 7. november i fjor.

Kreftspesialister som Washington Post har snakket med sier at operasjonen Ginsburg har gjennomgått kun blir gjennomført når man er sikker på at kreften ikke har spredt seg til andre organer. I så tilfelle må man behandles med kjemoterapi.

Dette er tredje gang høyesterettsdommeren blir behandlet for kreft. I 1999 fikk hun behandling for tykktarmskreft, og ti år senere ble det oppdaget kreft i bukspyttkjertelen på et tidlig tidspunkt. I 2014 fikk hun dessuten operert inn et stent i hjertet.

Ginsburg er den eldste dommeren i USAs høyesterett i dag, og har lengst fartstid blant de fire liberale dommerne.

– Så lenge jeg kan gjøre jobben med full kraft, vil jeg gjøre den, uttalte Ginsburg i fjor, ifølge Washington Post.

