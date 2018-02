Ukrainas utenriksminister til VG: Nordiske land kan spille en rolle i FN-styrke i Øst-Ukraina

MÜNCHEN (VG) Norge og de andre nordiske landene kan spille en rolle i en eventuell fredsbevarende FN-styrke i den konfliktherjede østlige delen av Ukraina. Det bekrefter landets utenriksminister overfor VG.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møtte lørdag formiddag Ukrainas utenriksminister Pavlo Klimkin på sikkerhetskonferansen i München.

I løpet av det nesten halvtime lange møtet diskuterte de to ministrene bekymringen for situasjonen i Øst-Ukraina og at antallet drepte fortsatt er høyt. Søreide tok også opp behovet for å fortsette reformene, spesielt innen anti-korrupsjon og justissektoren.

Ministrene snakket også om de ulike initiativene om fredsplanen og eventuelle fredsbevarende FN-styrker.

– Kan de nordiske landene spille en rolle i en fredsbevarende styrke i Ukraina?

– Definitivt, det er nettopp det vi har snakket med dem om, bekrefter utenriksminister Klimkin overfor VG.

– Hvilken rolle kan Norge spille?

– Vi kan ikke ta beslutninger for dem. Det må ministeren deres svare på, sier Klimkin før han må haste videre til neste møte.

Ukraina tema mellom NATO og Russland

Samtidig som Eriksen Søreide og Klimkin satt i møte, satte NATO-sjef Jens Stoltenberg seg ned med utenriksminister Sergei Lavrov fra Russland. Ukraina ble hovedtema i deres møte, bekreftet Stoltenberg etterpå:

– Vi bør alle være opptatt av Ukraina fordi den konflikten har utløst så mye annet. Å løse Ukraina-konflikten vil være et gjennombrudd som vil ha positive ringvirkninger for mye annet, sa Stoltenberg til VG etter møtet.

Mest omfattende forverring

– Det er en konflikt nær våre grenser som handler om respekten for staters suverenitet, og det har utløst den mest omfattende forverring mellom NATO og Russland siden den kalde krigen, la han til.

Stoltenberg mener at mye står på spill dersom man ikke klarer å løse konflikten. Han håper det kan bli en steg for steg-løsning, og derfor var utplassering av fredsbevarende styrker fra FN et viktig tema i møtet med Lavrov.

– Lykkes man i Ukraina, kan det være starten på en selvforsterkende utvikling i riktig retning, sa Stoltenberg.

Bane vei for valg

En fredsbevarende FN-styrke i Øst-Ukraina kan bane vei for lokale valg i de to utbryterregionene i løpet av et år, ifølge en fersk rapport som er skrevet på oppdrag av tidligere NATO-sjef Anders Fogh Rasmussen, som nå er rådgiver til Ukrainas president Petro Porosjenko.

I rapporten foreslås det en FN-styrke på 20.000 soldater fra land som står utenfor NATO, under ledelse av Sverige. Håpet er at demokratiske regionvalg deretter skal kunne gjennomføres innen 12 måneder - noe som er et av nøkkelelementene i Minsk-avtalen.

Rapporten skal presenteres til alle parter under sikkerhetskonferansen i München, og er blitt ønsket velkommen av OSSEs sjefobservatør i Ukraina, Alexander Hug.

Vil lette sanksjoner

Tidligere lørdag morgen sa Tysklands utenriksminister i en tale at han støtter en lettelse på noen av sanksjonene mot Russland dersom en våpenhvile kommer i stand i det østlige Ukraina ved hjelp av fredsbevarende FN-styrker.

Sigmar Gabriel sa at det ikke er realistisk å insistere på full implementering av Minsk-avtalen før man tilbyr å lette noen av sanksjonene.

Han innrømmet samtidig at hans syn går på tvers av det som er den offisielle posisjonen - nemlig at sanksjonene først kan lettes når punktene i Minsk-avtalen er fullt implementert. Han understreket imidlertid at det er i verdens interesse å bryte den fastlåste situasjonen.

– Farlig situasjon

Et russiskstøttet separatistopprør har ført til konflikten som siden 2014 har kostet mer enn 10.300 mennesker livet i Øst-Ukraina.

Kreml nekter for å gi militær støtte til separatistene, men EU og USA har innført sanksjoner mot Russland fordi landet har støttet opprørerne og for å ha annektert Krimhalvøya fra Ukraina.

De verste kampene sluttet i 2015, etter at Frankrike, Tyskland, Russland og Ukraina ble enige om en fredsavtale i den hviterussiske hovedstaden Minsk, men våpenhvilen er siden blitt brutt nærmest på daglig basis.

Også Russland har foreslått å få inn en fredsbevarende FN-styrke i det østlige Ukraina.

– Vi må få raske fremskritt fordi verden stadig blir mer farlig, sa den tyske utenriksministeren under et møte hvor også den russiske utenriksministeren Sergeij Lavrov deltok, på sidelinjen av sikkrhetskonferansen i München.

De to skal etter planen møtes ansikt til ansikt senere lørdag.