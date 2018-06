STERKE UTTALELSER: Tidligere New York-borgermester Rudi Giuliani, her på et arrangement i Washington 5. mai. Foto: Joshua Roberts / REUTERS

Giuliani: Trump kunne skutt Comey og likevel ikke bli tiltalt

Publisert: 04.06.18 03:02

UTENRIKS 2018-06-04T01:02:12Z

Trump-advokat Rudy Giuliani leder presidentens juridiske team og hevder presidenten ikke kommer til å unnskylde seg fra Russland-etterforskningen, selv om han trolig har makt til det.

New York Times publiserte lørdag et konfidensielt brev fra flere av Donald Trumps advokater sendt i januar, der de argumenterer for at presidenten ikke behøver å vitne for spesialetterforsker Mueller fordi embetet gir ham makt til å gi seg selv amnesti i etterforskningen, og til å stoppe hele etterforskningen.

I etterkant har jus-eksperter i USA diskutert innholdet i brevet. Tidligere statsadvokat Preet Bharara, nå juridisk ekspert for CNN , sier til kanalen at det ville vært skandaløst for en sittende president å gi seg selv amnesti.

– Om presidenten skulle benådet seg selv, tror jeg det automatisk ville utløst å bli stilt for riksrett, sier han.

Trumps advokat Rudy Giuliani har også uttalt seg om saken søndag. På ABCs «This Week» sa han at «Han har ingen intensjon om å benåde seg selv» selv om han «sannsynligvis har makten til det» og på NBCs «Meet the Press» sa han at det ville være «utenkelig» at Trump skulle gi seg selv amnesti, og han sa også at det «sannsynligvis ville lede riksrett umiddelbart».

Giuliani sa også at det ikke er noe som innskrenker presidentens makt til å gi amnesti fra et føderalt lovbrudd.

Ifølge BBC er hovedpunktene i brevet at presidenten som nasjonens øverste juridiske makt ikke kan bli innkalt som vitne, ikke kan bli tiltalt og ikke kan være skyldig i å forhindre rettens arbeid fordi det med den makten han har vil bety at han forhindrer seg selv.

Til Huffington Post sier Giuliani at presidenten ikke kan bli innkalt som vitne eller tiltalt under noen omstendighet, og at det kun er riksrett som kan stoppe ulovlig oppførsel fra en president.

– Om han skyter James Comey, vil han bli stilt for riksrett neste dag. De må stille ham for riksrett først, så kan de gjøre hva de vil med ham, sier advokaten.

I løpet av presidentkampanjen skrøt Donald Trump av at han kunne skutt noen på Fifth Avenue «uten å miste stemmer».

Norm Eisen, etikkavoktat i Det hvite hus for Barack Obama, sier til Huffington Post at presidentens advokater tar feil når det kommer til presidentens makt.

– At en president ikke kan bli tiltalt for drap? Virkelig? Det er en av mange absurde teorier det konkluderes med ut fra deres argumentasjon. Det er opplagt feil, sier han og legger til at en president kan tiltales i ekstreme tilfeller - og at dette er et ekstremt tilfelle.

President Trump tvitret lørdag om brevet at det var lekket til «Fake News Media» og gjentok at etterforskningen er en svært dyr heksejakt som er ille for landet. Han gjentar også at det ikke var noen samrøre med Russland og at de burde ettergå korrupte demokrater i stedet.

Washington Post skrev i juli i fjor at Trump hadde konsultert rådgiverne sine for å undersøke hvorvidt han som presient kan benåde seg selv, medarbeidere og familiemedlemmer i forbindelse med spesialetterforsker Robert Muellers gransking av mulig samrøre med Russland i forkant av presidentvalget.