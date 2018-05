NØD: Hver dag må stadig flere jemenitter legge på flukt i eget land. En krangel bryter ut da nye flyktninger ankommer flyktningleiren al Mushkafah i Lahj-provinsen nord for Aden. Foto: Harald Henden/VG

Jemens krigsflyktninger: «Vi lever et hundeliv»

Publisert: 27.05.18 20:27

UTENRIKS 2018-05-27T18:27:09Z

LAHJ/ABYAN/ADEN (VG) Tre millioner mennesker er på flukt i Jemen. I de spartanske flyktningleirene er hver dag en kamp for å overleve.

Et ambulerende helseteam har ankommet den provisoriske flyktningleiren al Mushkafah i ørkenlandskapet i Lahj-provinsen nord for Aden. Barna skal veies og måles, de skal inn i landets sørgelige statistikk.

Turen er kommet til Mohammad Arif på ett år og tre måneder, selv om det blotte øye allerede kan avsløre hva svaret vil bli.

Først går Mohammad på vekten. Så blir han lagt på ryggen i en målestokk som minner om en trekiste. Til slutt får han et målebånd rundt overarmen. Sykepleieren strammer til, det stopper på den verst tenkelige fargen: Rød.











1 av 4 MÅLE HØYDE: Sykepleier Sabah Ali måler høyden til Mohammad Arif (1,3 år) for å finne ut av om han er undervektig. Harald Henden/VG

Hun noterer i en perm: 1,7 kilo, 76 centimeter høy, elleve centimeter i omkrets rundt armen.

– Han skulle ha veid ni kilo. Han er akutt underernært, slår sykepleier Sabah Ali fast.

Hun gir guttens mor en raus håndfull proteinbarer for underernærte barn, lagd av soyabønner, hvete, melkepulver og nøtter. Om én uke skal gutten veies på ny. Er han ikke bedre, må han på sykehus.

Tre millioner på flukt

Flyktningleiren har stått her i tre år, like lenge som krigen i Jemen har rast, men fremstår fortsatt totalt uorganisert.

Over 2000 mennesker har skapt seg et hjem her, under telt de har bygd av trestokker, strå og plastduker. Ved morgengry står de i timelange køer ved de to vannpostene for å få fylt opp vanndunkene. Kvinner steker brød i en stubbelignende ovn de har bygd av jord fra bakken. Noen dager spiser de bare brød, andre dager har de ris og linser. Ofte må de gå sultne. Mellom de spartanske teltene spiller barna fotball eller ruller på gummihjul.

En flyktningtilværelse er skapt.













1 av 5 ET VARMT MÅLTID: En jente koker fiskegryte på bålet. Harald Henden/VG

I Jemen er tre millioner mennesker drevet på flukt i eget land som følge av krigen mellom den Saudi-ledede koalisjonen og den lokale Houthi-militsen som brøt ut i 2015.

Krigen i Jemen Jemen er en republikk på Den arabiske halvøy, med om lag 29 millioner innbyggere.

Nord (tidligere under Det osmanske riket) og sør (tidligere et britisk protektorat) ble slått sammen til ett land i 1990 under president Ali Abdullah Saleh.

Saleh ble tvunget til å gå av etter folkelige protester i 2012. Visepresident Abed-Rabbo Mansour Hadi tok over makten.

I september 2014 tok Houthi-bevegelsen, en lokal sjiamuslimsk opprørsgruppe, kontroll over hovedstaden Sana’a og det brøt ut borgerkrig.

Hadi-regjeringen etablerte seg i Aden i Sør-Jemen, men presidenten selv er i eksil i Riyadh .

I mars 2015 utviklet det seg til en stedfortrederkrig, da en regional koalisjon med sunnimuslimske stater ledet av Saudi-Arabia gikk til krig mot den Iran-vennlige Houthi-militsen .

Koalisjonen består av Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait, Bahrain, Qatar, Egypt, Jordan, Marokko og Sudan.

USA bidrar med logistisk støtte og etterretning. Iran anklages for å støtte houthiene, noe landet benekter.

Krigen har gitt grobunn for radikal islam: Al Qaida på den arabiske halvøy (AQAP) , som kjemper mot koalisjonen og houthiene, har tatt kontroll over store områder. En lokal versjon av IS er også part i krigen. Kilder: NTB, AFP, FN, Store Norske Leksikon, VG

Situasjonen i Jemen er verdens verste humanitære krise , ifølge FN. Over åtte millioner mennesker lever på randen til hungersnød.

Hit har jemenittene flyktet Jemen: Rundt tre millioner internflyktninger

Rundt tre millioner internflyktninger Oman: 51.000

51.000 Somalia: 40.044

40.044 Saudi-Arabia: 39.880

39.880 Djibouti: 37.428

37.428 Etiopia: 14.602

14.602 Sudan: 7.398 Kilde: UNHCR, september/oktober 2017

Til forskjell fra flyktningene i Syria og Irak, har ikke jemenittene noe sted å rømme: Nabolandene Saudi-Arabia og Oman nekter å ta dem imot. De som kan, betaler dyre dommer for å bli smuglet over landegrensene eller via sjøveien til Afrikas horn, til en annen del av verden der befolkningen lever i ekstrem nød.

VG i Somalia: Millioner kjemper for livet

Frontlinjene i krigen flytter seg stadig, den Saudi-støttede regjeringshæren rykker frem og tilbake , det samme gjør opprørerne. For hver dag må flere jemenitter pakke sammen det de har og forlate sine hjem i all hast. De strømmer til de sørlige provinsene, mot kysten, vekk fra de verste krigsherjingene.

– Uansett hvor dere drar i Jemen, vil dere se lidelse. Den humanitære situasjonen forverrer seg, og for å være helt ærlig, øyner jeg ikke noe håp, sier Tomna Ahmed Obaid (35), prosjektkoordinator for Field Medical Foundation (FMF), en jemenittisk humanitær organisasjon i Sør-Jemen.

Samtlige internasjonale hjelpeorganisasjoner VG har vært i kontakt med er i ferd med å oppskalere sitt arbeid i Jemen. Nøden ser ingen ende.

Da VG besøker leiren i Lahj ankommer nye familier fra den krigsherjede Taiz-provinsen i fullastede minibusser med bagasjen på taket. Noen har med seg avmagrede geiter som for lengst har sluttet å gi melk.

Vi har flyktet fra krig og luftangrep. Vi har reist fra alt. Vi er lei og slitne. Bare gud kjenner vår lidelse, han er alt vi har, nærmest roper en av kvinnene mot oss.









1 av 3 STRØMMER TIL: Flyktninger fra nord og vest reiser sørover, vekk fra fronten. Leiren al Mushkafah i Lahj-provinsen vokser for hver dag. Harald Henden/VG

Psykisk syk i håndjern

I et av teltene i leiren sitter firebarnsmoren Jakuta Saif (25) med barna rundt seg. De er elleve familiemedlemmer som har flyktet sørover fra Taiz. Det siste året har de delt tre små telt.

– Vi har ingenting. Vi er så slitne, sier Jakuta.

Hver måned får de utlevert en stor matrasjon av hjelpeorganisasjonene. I teltet står store sekker med mel. Mennene i familien har forgjeves forsøkt å finne strøjobber utenfor leiren. Barna har fått beskjed om at det ikke er plass til dem på skolen i landsbyen.

Svogeren til Jakuta, Matiouf Said (35), stikker hodet ut av sitt telt. Han snakker usammenhengende og virker urolig. Kona hans, Fatima Said (30), forteller at han ble psykisk syk for fem måneder siden.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd med ham. Kanskje det er på grunn av krigen, at han fikk sjokk av bombene. Før var han helt normal. Nå er han søvnløs om nettene, babler konstant uten mening, han spiser sand og rømmer vekk. Han er blitt syk i hodet, sier Fatima fortvilet.

Matiouf får ingen hjelp eller medisiner. Når han skal forlate teltet, ser familien seg nødt til å sette på ham håndjern slik at han ikke skal rømme.

Prinsessekjole og kule i nakken

Syv år gamle Sahar og faren Ali Ahmed Abdu Saleh (50) kommer gående mot oss. Hun har på seg en gul prinsessekjole i tyll. Han bærer en plastpose med noen han vil vise oss:

Han holder opp et røntgenbilde: Vi ser bildet av nakken til Sahar. Der inne, like ved virvelen, ligger en kule.

Sahar flyktet fra krigen i Taiz for tre år siden, men ble et krigsoffer i flyktningleiren der hun skulle være trygg da det brøt ut kamper mellom Al Qaida og regjeringsstyrkene i fjor sommer. En kule kom på avveie og traff jenta. Legene sa de ikke kunne fjerne den, at det måtte spesialkirurgi i utlandet til.

– Det gjør vondt her, sier Sahar sjenert og tar seg til nakken.

– Hun har konstant feber og nedsatt bevegelse i nakken. Noen ganger føler hun at kulen beveger seg opp og ned, forklarer faren.

Slik lider Jemen Saudi-Arabia har gjennomført tusenvis av luftangrep mot Jemen. Emiratene har soldater på bakken i Sør-Jemen.

Over 10.000 mennesker er drept i krigen siden 2015. Over 50.000 er såret, og sivile utgjør flertallet av ofrene.

Den Saudi-ledede koalisjonen har skyld i de fleste drapene, ifølge FN. Menneskerettighetsorganisasjoner beskylder samtlige parter i krigen for grove krigsforbrytelser .

Inntil desember solgte Norge våpen og ammunisjon til Emiratene . Norge selger fortsatt forsvarsmateriell til koalisjonen. VG har dokumentert at norsk militærmateriell er blitt brukt i Jemen .

Over tre millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut.

FN omtaler krigen i Jemen som «verdens verste humanitære krise» der over åtte millioner mennesker lever på randen av hungersnød.

Kilder: FN, WHO

Jemens fattigste provins

Vi reiser østover langs kysten mot Abyan, en av Jemens fattigste provinser. Innbyggerne her lever fra hånd til munn, og var allerede i nød før krigen brøt ut i 2015 og familier begynte å strømme hit fra nord og vest.

Den fattige lokalbefolkningen og de nyankomne bor i spartanske landsbyer der de er avhengig av nødhjelp for å overleve.















1 av 6 UNDERERNÆRT: Salma Ali Mohammed (2) fra Taiz (til høyre i gul shorts) har vært innlagt på sykehus for underernæring to ganger, forteller moren hennes. Harald Henden/VG

Kifah Mahmoud Mohammed (28) fra Abyan venter sitt fjerde barn i juli. I likhet med svært mange av Jemens gravide er hun underernært. Hver dag må hun spise proteinberiket kosttilskudd som hun har fått tildelt av en hjelpeorganisasjon. Hun blander pulveret med vann og steker brød av det. Noen dager spiser familien bare brød, andre dager har de litt saus av tomat og løk å dyppe det i.

«Vi lever et hundeliv»

Prosjektkoordinatoren i hjelpeorganisasjonen FMF har rett. Uansett hvor vi drar i Jemen, ser vi lidelse. Overalt finnes dem som har forlatt alt de eier, som står tilbake med tomme hender, tommer mager og tomme hjem – om de har ett.

– Vi lider. Vi lever et hundeliv. Alt jeg har, er det jeg står og går i, sier Zahra Hassan Hadi (60) opprørt da vi besøker en landsby i utkanten av Aden-provinsen.

Hun kom hit med buss for 15 dager, etter å ha flyktet fra kampene i den Houthi-kontrollerte havnebyen Hodeidah i nordvest.

– Houthiene brakte med seg krigen. Folk ble drept, hus ble ødelagt. De ga våpen til menn og barn og sa: «Slåss for oss».

Zahra viser oss blikkskuret hun deler sammen med sønnen. Den er fullstendig tom. Ikke en eneste gjenstand, ikke engang et teppe. Om natten sover hun og sønnen på lånte madrasser.

