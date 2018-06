REKKER HAN KAMPEN? Det går nok ikke altfor fort med traktoren, men Hubert Wirth håper likevel å rekke Tysklands kamp mot Mexico 17. juni. Foto: VASILY FEDOSENKO / X00829

70-åring kjører traktor i 2400 kilometer fra Tyskland til fotball-VM

Publisert: 09.06.18 10:10

Traktorkjører Hubert Wirth (70) håper å rekke kampen mellom Tyskland og Mexico om ni dager.

70-åringen skal reise med sin traktor fra 1936 fra Pforzheim, nærme Stuttgart, i Tyskland til Moskva i Russland . Det er 2393 kilometer. Til sammenligning: fra Oslo til Barcelona er det 2600 kilometer.

Wirth bor i traktoren Bulldog, som kjører drøye 30 kilometer i timen. Traktoren fra 1920-tiden er ikke akkurat et hurtigtog, men han har likevel troen på å rekke Tysklands oppgjør med Mexico søndag 17. juni.

Ifølge flere øyenvitner har Wirth stoppet velvillig opp for å ta bilder på veien mot Moskva. Bak rattet står det «Hallo Moskau», og det tyske flagget flagrer i vinden mens han tråkker seg til Russland, via Polen og Hviterussland. Med på lasset er også hunden Hexe. Han sover i en liten campingvogn, hvor han har en liten seng, en mini-TV og et spisebord.

– Først ville de ikke slippe meg over grensen. Så tok de noen telefoner, og det tok seks timer for å få vist frem alle dokumentene. Til slutt kom de med gode nyheter, at jeg kunne slippe gjennom, forteller Wirth i et intervju vist på Sky Sports, smilende og fryktelig blid.

Fotball-VM starter torsdag 14. juni med vertsnasjon Russland mot Saudi-Arabia. Tyskland er i gruppe med Mexico, Sverige og Sør-Korea, og er en av favorittene til å vinne mesterskapet.