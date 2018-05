PÅ BESØK: Kronprins og de facto leder av Saudi-Arabia, Mohammed Bin Salman, ankommer et møte med den britiske statsministeren Theresa May i Londen i mars. Foto: Dan Kitwood / Getty Images Europe

Tidligere offiser hardt ut mot Saudi-Arabias populære leder: Vesten lar seg lure

Publisert: 10.05.18 20:14

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-10T18:14:55Z

Den unge, fremadstormende kronprinsen av Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman, er svært god på PR, sier avhopperen Yahya Assiri til VG: – Men innad er han den verste diktatoren.

Sjarmoffensiven varte i tre hele uker:

Mens den 32 år gamle kronprinsen av Saudi-Arabia var i USA tidligere i år, besøkte han fem stater, fire presidenter, fem aviser, samt kjendiser og forretningsfolk som Bill Gates, Richard Branson og Facebooks Mark Zuckerburg.

Dresskledd og smilende ble han hyllet som en sosial reformist, som en muslimsk moderat, som en politisk revolusjonær. Mange ledere i vestlige land har latt seg fascinere av hvordan den unge lederen har åpnet opp den svært religiøst konservative stormakten for reformer:

Forbud mot kvinnelige bilister er i ferd med å heves, for første gang har kinoer åpnet, og vestlige artister skal nå få lov til å ha konserter i landet.

Se bilder fra sjarmoffensiven her:



















1 av 8 Facebooks Mark Zuckerburg med Mohammed bin Salman.

– Mange politiske ledere og forretningsfolk i Vesten har latt seg lure, eller ønsker å la seg lure, sier den tidligere offiseren i Saudi-Arabias flystyrker, Yahya Assiri til VG.

– Mange ønsker å presentere ham som en reformist, som noe positivt, slik at de kan gjøre forretninger med ham og Saudi-Arabia.

Yahya Assiris egen historie er dramatisk:

Han var ansatt i Saudi-Arabias flystyrker da internett for alvor ble populært i landet rundt år 2000. I skjul begynte Assiri å bli aktiv som anonym skribent på ulike internettforum. Under kallenavnet «Abu Faris» skrev han kritisk om fattigdom og korrupsjon innad i landet. Det var flere som ham. Etter hvert begynte de anonyme skribentene å møtes. Bloggen hans ble etter hvert populær, mens han fortsatt jobbet som offiser.

– Jeg jobbet i flystyrkene på dagen, og skrev anonymt på bloggen på kvelden og natten, sier han til VG.

Rett før en tur til Storbritannia, der han var med i forhandlinger om salg av britiske kampfly til Saudi-Arabia, ble han spurt av en major:

– Kjenner du Abu Faris? Hva kan du om internett?

Han begynte å bli redd for å bli avslørt. Han var livredd for å bli overvåket og fengslet. Paranoiaen spredde seg blant interne kritikere av det saudiske regimet.

Assiri flyktet til Storbritannia i 2013 i frykt for å bli fengslet for sin kamp for menneskerettighetene. Han fikk asyl og lever nå i London med sin familie.

Nå er han på besøk i Norge, invitert av Amnesty International. Han følger tett omtalen av kronprins Mohammed Bin Salaman og reformene i landet han flyktet fra.

Men er egentlig Bin Salman så fantastisk som mange fremstiller ham?

Den unge prinsen er blant annet mannen som startet Jemen-krigen. Et av de rikeste landene i Midtøsten, har bombet og beleiret det fattigste landet i Midtøsten i over tre år nå. FN har beskrevet det som «den verste menneskeskapte humanitære katastrofen i vår tid».

Over 10.000 mennesker er drept. Skoler, sykehus, bryllup og begravelser er truffet av den Saudi-ledede koalisjonens bombefly.

– Jeg er så lei meg for det jemenittiske folket. Landet er helt ødelagt av krigen han startet, og landets fremtid er også ødelagt. Jeg er så lei meg for at mitt land leder an i denne krigen, sier Assiri.

Bin Salman holder også kritikere og menneskerettighetsforkjempere i Saudi-Arabia fengslet.

– Bin Salman er opptatt av sitt rykte, han er intelligent og god på PR. Men han struper ytringsfriheten inne i Saudi-Arabia, reformister og kritikere holdes fengslet. Ingen kan si sin mening fritt.

Ifølge organisasjonen Human Rights Watch har Saudi-Arabia fengslet tusenvis av mennesker i opptil ti år, uten at de noensinne har fått sine saker prøvd for retten.

I 2017 henrettet Saudi-Arabia nesten 150 dødsdømte, og alt fra drap til narkotikahandel, væpnet ran, voldtekt og religiøst frafall kan straffes med døden i landet.

Den vanligste henrettelsesmetoden er halshugging på offentlig sted.

At Bin Salman nå har åpnet opp for å tillate kvinner å kjøre, et av eksemplene Assiri trekker frem.

– Det ser veldig fint ut på overflaten og det gjør livet til mange saudiske familier enklere. Men det stikker ikke dypt, og endrer ikke noen av de viktige problemene i Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er tross alt det siste landet i verden som tillater kvinner å kjøre bil.

For Assiri er dette en del av den sminken mange vestlige land lar seg lure av.

– Jeg er overrasket over at de lar seg imponere. Dette er god PR, men innad er han den verste diktatoren. Det har vært massearrestasjoner av fredfulle aktivister og undertrykkelsen er omfattende.

Bin Salman har også hevdet at hans reformer innebærer en kamp mot korrupsjon og selvberikelse. Samtidig har han kjøpt en yacht til 500 millioner dollar, et maleri av Leonardo da Vinci til 450 millioner dollar, samt en villa i Frankrike som beskrives som verdens dyreste hjem.

Assiri smiler.

– Og vestlige politikere takker ham for kampen mot korrupsjon?

I et større intervju med Time Magazine svarer kronprinsen på noe av kritikken mot ham. Han hevder blant annet at Jemen-krigen er en kamp mellom jemenitter og at Saudi-Arabia hjelper den internasjonalt anerkjente regjeringen med å bli kvitt «terrorister» som har tatt over store deler av landet. Han forsvarer også landets økning i offentlige henrettelser.

Les hele intervjuet i Time Magazine her.

Avhopperen Yahya Assiri er redd for hva som skjer i hjemlandet hans i årene fremover.

– Bin Salman blir stadig mektigere, og han har splittet kongefamilien og fjernet potensielle rivaler. Mitt råd er at politikere i Vesten nå ikke lar seg sjarmere for mye, men heller legger press på ham for å virkelig skape endring og ekte reformer.

Denne artikkelen handler om Saudi-Arabia