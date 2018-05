SKUTT: Robert Shubert stilte opp for baseball-laget sitt lørdag ettermiddag. Foto: David J. Phillip, AP

Skutt fredag - på baseball-banen lørdag

Fredag morgen ble Rome Shubert skutt i halsen av medeleven Dimitrios Pagourtzis (17). Lørdag ettermiddag stilte han opp for baseball-laget sitt.

Kun en plasterlapp under det venstre øret røper at ungdomsskoleeleven befant seg kun centimetre fra den visse død.

På bandasjen rundt håndleddet hadde han skrevet initialene på elevene som ble drept.

Den siste, tragiske amerikanske skoleskytingen - på Santa Fe high school rett sør før for Houston i Texas - krevde ti menneskeliv.

Enda flere ble skadet.

En av dem som ble truffet av skudd, men overlevde, var Shubert.

Kulen gikk inn i halsen og ut gjennom nakken.

Lørdag ettermiddag spilte skolelaget til Rome Shubert sluttspillkamp.

Shubert var kledd i lagets genser, men resten av drakten lot han være hjemme. Til vanlig er han lagets «pitcher» - kaster. Torsdag kastet han laget sitt til seier i en kamp mot samme lag.

Be for Santa Fe

De fleste av medspillerne hadde også skrevet initialene på bandasje rundt håndleddene. Også flere på laget til motstanderen, Kingwood Park, hadde skrevet «Pray for SF» - be for Santa Fe - på sine håndledd.

Før kampen møttes spillerne fra begge lag ute på banen og fremførte en bønn til ære for ofrene.

Santa Fe-laget skrev også inn initialene på alle de de døde på sitt emblem. To av de 10 som mistet livet var lærere.

De skrev også «missed but never forgotten» - savnet men aldri glemt.

På Twitter uttrykte Shubert takknemlighet for at han overlevde.

«Today I was shot in the back of the head but i am completely okay and stable».

Shuberts mor, Sheri Shubert, fortalte TV-stasjonen KTRK at det kunne gått langt verre for sønnen. Hun brukte samtidig anledningen til å ta stilling i den amerikanske våpendebatten.

– Vi må gjøre noe. Vi må ta et standpunkt. Amerika må ta et standpunkt for våre barn.