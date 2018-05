DØDE: Familien har via sin advokat frigitt dette bildet av 22 år gamle Naomi Musenga. Foto: Privat via AFP

Ble latterliggjort da hun ringte nødnummeret – døde bare timer senere

Publisert: 12.05.18 00:23

UTENRIKS 2018-05-11T22:23:14Z

Franske myndigheter har åpnet en etterforskning etter at en 22 år gammel kvinne døde, bare timer etter å ha blitt gjort narr av nødsentralen da hun ringte for å be om hjelp.

Det var 29. desember i fjor at Naomi Musenga (22) fra Strasbourg i Frankrike ringte nødnummeret og fortalte om sterke magesmerter.

Nylig har familien offentliggjort et opptak av telefonsamtalen, hvor 22-åringen ber om hjelp, og forsøker å beskrive smerten. Der virker det som at personen i den andre enden ikke tar henne seriøst:

– Hjelp meg, jeg er veldig dårlig, sier Musenga til telefonoperatøren.

– Jeg kan ikke hjelpe deg, jeg vet ikke hva problemet er, svarer operatøren, og gir henne nummeret til en annen service, som sender ut leger i stedet for ambulanser.

– Jeg kan ikke gjøre det for deg.

I samtalen forklarer Musenga at det gjør vondt overalt, og at hun kommer til å dø.

– Ja, du kommer til å dø en dag, akkurat som alle andre, svarer operatøren. Man kan også høre operatøren gjøre narr av Musenga til en kollega.

Fem timer senere ringer Musenga et annet nødnummer. Denne gangen blir hun hentet av ambulanse og fraktet til sykehuset.

Kort tid etter at hun ankom sykehuset døde hun av et hjerteinfarkt. Ifølge avisen Le Monde avslørte obduksjonen at flere av Musengas organer hadde sviktet.

Har skapt sterke reaksjoner

Familien beskriver Musenga som en smart, sterk og modig kvinne, og sier behandlingen hun fikk er sjokkerende, skriver BBC .

– Ingen fortjener å dø under slike omstendigheter, sier søsteren Louange Musenga.

Frankrikes helseminister, Agnès Buzyn, skriver på Twitter at hun er dypt forferdet over hendelsen, og at hun har bedt om at myndighetene åpner en etterforskning av saken.

– Jeg vil forsikre familien hennes om at de har min fulle støtte. Jeg lover at de vil få all informasjon, skriver hun.

Universitetssykehuset i Strasbourg sier at de midlertidig har suspendert operatøren som snakket med Musenga i telefonen, og at behandlingen av samtalen ikke var i tråd med god praksis.

Saken har fått stor oppmerksomhet i Frankrike, hvor mennesker ved bruk av emneknaggen #JusticePourNaomi og støttegrupper på Facebook uttrykker sinne og frustrasjon over det som har skjedd.

I Kansas i USA endte et falsk nødanrop i tragedie i desember i fjor - hør det her:

