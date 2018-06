Gunhild Stordalen åpnet EAT-konferansen - Fortalte om oppveksten

STOCKHOLM (VG) Da Gunhild Stordalen (39) åpnet den femte EAT-konferansen i Stockholm fortalte hun om hvordan hennes egen familie kranglet og diskuterte ved middagsbordet da hun var yngre.

Stordalen viste frem et bilde av familien samlet rundt julemiddagsbordet på Muggerud utenfor Kongsberg da hun mandag åpnet EAT Stockholm Food Forum for femte gang.

– Vi var alltid samlet rundt det samme middagsbordet. Der kom vi alltid sammen og diskuterte alt fra personlige dilemmaer til politikk. Vi ble lært opp til å stille spørsmål ved ting, sa Stordalen.

Hun fortalte videre at diskusjonene kunne bli heftige, og dermed heller ikke alltid like hyggelige.

– Men, vi visste alltid at vi ved slutten av dagen likevel ville være en familie. Alle var alltid velkomne tilbake ved det bordet, fortalte hun.

Den første EAT-konferansen ble arrangert i Stockholm i 2014, og organisasjonen har på kort tid vokst seg fra å være et lokalt frokostseminar til å bli en global plattform som jobber for bærekraftig mat og helse.

Fakta om EAT * EAT er startet av Stordalen Foundation, Gunhild og Petter A. Stordalens stiftelse for bærekraftig utvikling. * Jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri. * Har som mål å enes om bærekraftige løsninger basert på forskning, kommersiell lønnsomhet og politisk vilje. * Arrangerer årlig konferansen Stockholm Food Forum som samler internasjonale ledere innen politikk, næringsliv og akademia for å diskutere veier til en sunn og bærekraftig matindustri. * Årets forum blir det største så langt, med den svenske regjeringen som medarrangør og over 600 delegater fra over 50 land. Kilde: NTB

EATs agenda er å få politikere, næringsliv, akademia og sivilsamfunn til å samarbeide for et mer bærekraft globalt matsystem, for å gi verdens stadig voksende befolkning et sunt og balansert kosthold.













Under årets konferanse deltar Sveriges Kronprinsesse Victoria, Norges Kronprins Haakon, Norges utviklingsminister Nikolai Astrup og Sveriges visestatsminister Isabella Lövin blant flere.

Stordalen er organisasjonens grunnlegger og arbeidende styreleder, og har tidligere sagt at årsaken til at EAT har vokst seg så stort et at det er en «god gammeldags norsk dugnad», og en sak som har interesse og appell i hele verden

Stordalen fortalte videre at det er slik hun også ser på EAT:

Ulike personer med ulike referansepunkter og meninger som samles for å finne en felles løsning på verdens matutfordringer.

– Når vi var uenige hjemme fant faren min frem leksikonet så vi kunne få svaret. Det skapte et felles referansepunkt. I dag vil de fleste bare google seg frem til det svaret som støtter deres syn. Basisen i konstruktiv dialog er åpenhet og tillit, sa Stordalen.

Hun viste til at EAT har satt sammen en kommisjon med 20 eksperter innen mat, som sammen skal publisere en rapport i The Lancet om hva som kan være løsningene for å sikre et bærekraftig og sunt matsystem.

– Vi håper kommisjonen kan finne felles svar og referansepunkter, sa Stordalen.

Hun sa videre at alle er velkommen til EATS «familiebord», og at det viktigste er å jobbe sammen for å finne gode løsninger.

– La os finne felles referansepunkter, la oss bevege endringene i matsystemet fremover. Bordet er dekket, og det er nøtter å knekke, lovende løsninger, og vår globale familie er flokket rundt. La oss få denne familiesamlingen i gang, oppfordret hun.

I november i fjor ble også den første regionale EAT-konferansen arrangert i Indonesia, hvor blant andre landets president deltok.