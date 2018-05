FLOMMER OVER: Flomvann fosser gjennom hovedgata i Ellicott City i Maryland etter et uvanlig kraftig regnvær. Foto: Libby Solomon / AP / NTB scanpix

Amerikansk by rammet av voldsom styrtflom

NTB

Publisert: 28.05.18 03:35

UTENRIKS 2018-05-28T01:35:06Z

Hovedgata i den amerikanske byen Ellicott City ble søndag forvandlet til en fossende elv som følge av stormflo i elva byen ligger ved.

Ellicott City, som ligger to mil vest for Baltimore i delstaten Maryland, ble rammet av samme type stormflo for to år siden.

Flommen kom uten forvarsel etter et kraftig regnvær i store deler av Maryland. Ingen er meldt skadd eller omkommet, men redningsmannskaper var søndag kveld ennå ikke ferdig med å gjennomsøke sentrum av byen.

TV-bilder av byens hovedgate viser biler som drives bort av de fossende vannmassene som rakk opp til annen etasje i mange av bygningene i sentrum, og bildene etter flommen viste biler som lå på taket i søle og skrot.

Vitner sier at flommen virket enda verre enn flommen som rammet byen i 2016. Den gangen mistet to personer livet.