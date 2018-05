GITT OPP: Statsminister Giuseppe Conte har gitt opp forsøket med å danne regjering. Foto: VINCENZO PINTO / AFP

Giuseppe Conte har ikke greid å danne regjering i Italia

Publisert: 27.05.18 20:30 Oppdatert: 27.05.18 20:55

UTENRIKS 2018-05-27T18:30:16Z

Den planlagt påtroppende italienske statsministeren Giuseppe Conte har ikke lyktes i å forme det som ville bli vest-Europas første populistiske regjering, skriver nyhetsbyrået AP.

Contes avgjørelse komme i et møte med Italias president Sergio Mattarella i presidentpalasset i Roma søndag kveld. Der skulle Conte, som har bakgrunn som jussprofessor, legge fram sine planer for regjeringsdannelse, skriver NTB.

Fakta om valget i Italia * Femstjernersbevegelsen (M5S) og Ligaen (Lega) fikk til sammen halvparten av stemmene i valget 4. mars. * De to partiene var regnet som de mest euroskeptiske og populistiske i valget. De er ikke allierte og hadde tidligere utelukket et regjeringssamarbeid. Likevel er de blitt enige om en regjeringsplattform. * M5S, som ledes av Luigi Di Maio (31), fikk 33 prosent av stemmene i valget. Bevegelsen ble Italias største parti med 227 av 630 seter i nasjonalforsamlingen. * Den sterkt innvandringskritiske Ligaen, under ledelse av Matteo Salvini (44), fikk 17 prosent og 125 seter. Ligaen og M5S har dermed til sammen flertall. * Tidligere statsminister Silvio Berlusconis (81) høyrekoalisjon, som Ligaen inngår i, fikk til sammen 37 prosent. Berlusconis parti Forza Italia fikk 14 prosent. * Det demokratiske parti (PD) og allierte partier på sentrum-venstresiden fikk 22 prosent av stemmene. PD, som tidligere statsminister Matteo Renzi tilhører, fikk 19 prosent. Kilde: NTB

Fredag forrige uke opplyste omsider lederne for populistpartiene Firestjernersbevegelsen og Lega, Luigi Di Maio og Matteo Salvini, at de var blitt enige om å danne regjering .

Etter noen dager med spekulasjoner ble advokat og jusprofessor Giuseppe Conte offentliggjort som statsministerkandidat.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å gjennomføre denne oppgaven, sa Conte til pressen etter møtet med Mattarella ifølge NTB.

Ifølge AP ga Conte tilbake mandatet om å danne regjering som han hadde fått av president Sergio Mattarella fire dager tidligere.

Der president Mattarrella er sterkt for EU, var Conte kandidaten til de to EU-skeptiske partiene Ligaen og M5S. De to partiene var tidligere denne måneden enige om å danne regjering etter en lengre tid med usikkerhet etter valget den 4. mars.

NTB skriver at det ifølge flere internasjonale nyhetsbyråer var uenighet mellom Mattarella, som er EU-tilhenger, og Conte om Paolo Savona, som Conte ville ha som finansminister.

Femstjernersbevegelsen, som ble det største partiet etter valget med 32 prosent av stemmene, har tidligere sagt nei til ethvert samarbeid med andre partier.

Ideologisk sett ligger de langt fra det ytterliggående høyrepartiet Ligaen, som i valget stilte i en høyrekoalisjon sammen med blant andre eksstatsminister Silvio Berlusconis (81) Forza Italia. Femstjernsbevegelsen har utelukket å samarbeide med Forza på grunn av Berlusconi og korrupsjonsdommen mot ham.