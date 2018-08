Jimmie Åkesson: – Det er ikke plass til flere flyktninger i Sverige

UTENRIKS 2018-08-27T19:51:43Z

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson møter krass kritikk i sin omtale av de andre partienes innvandringspolitikk. – Du burde nesten vært diskvalifisert fra å snakke om hvilken innvandringspolitikk Sverige skal ha.

Publisert: 27.08.18 21:51 Oppdatert: 27.08.18 22:52

Mandag kveld møttes de svenske partilederne på ny til debatt i forkant av valgdagen 9. september. Denne gangen fikk partilederne selv bestemme hva som skulle stå på agendaen under debatten i Stockholm, som ble arrangert av Aftonbladet .

De åtte partilederne fikk holde et innlegg på 90 sekunder som skulle overbevise de svenske velgerne om å hake av for nettopp deres parti på stemmesedlene når de går til urnene om knappe to uker.

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson begynte ikke overraskende sitt innlegg med å snakke om innvandring.

– Vi har veldig alvorlige problemer i Sverige . Landet slites i stykker av at det skapes parallelle samfunn i småstedene. Segregering, splittelse, vi slites i stykker ved at utryggheten øker. Organisert kriminalitet, gjengkriminalitet, voldtekter, skyteepisoder. Velferden går i stykker, sa Åkesson i sitt åpningsinnlegg.

– Det er ikke plass til flere

Under den to timer lange debatten kritiserte SD-lederen også Centerpartiets leder Annie Lööf for å ville ta imot 30 til 40 millioner innvandrere til Sverige, uten å utdype hvor statistikken kom fra.

I dag bor det cirka 9,9 millioner mennesker i Sverige, ifølge FNs World Population Prospects.

– Du burde nesten vært diskvalifisert fra å snakke om hvilken innvandringspolitikk Sverige skal ha, svarte Lööf.

Det er få partier som så langt har så mye som villet inngå en dialog med SD, og mandagens uttalelser vekket også reaksjoner i den svenske høyrefløyen.

Ifølge Expressens politiske kommentator K-G Bergström ble Åkesson angrepet hardere enn noensinne under kveldens debatt.

– Hvorfor går dere ut mot nettopp FNs kvoteflyktningssystem? Det som er det eneste internasjonale systemet som virkelig fungerer for de aller mest utsatte. Ikke sjelden barn og kvinner, men ganske sjelden voksne menn, sa Moderaternas leder Ulf Kristersson.

Åkesson svarte sin politikerkollega med å si at han er delvis enig i at FNs kvoteflyktningsystem fungerer.

– Problemet er at politikken vi har i dag ikke fungerer. Vi har ikke plass til flere. Det går ikke å ta imot flere i dette landet. Hadde vi hatt en ansvarsfull politikk fra begynnelsen av hadde vi kunnet ta imot virkelig flyktninger i dette landet, men nå finnes det ikke plass, uttalte han.

Fortsatt ingen svar på regjeringskabalen

Under to uker før svenskene skal gå til urnene hersker det fortsatt stor forvirring om hvordan Sveriges kommende regjering vil se ut – ettersom alle de andre partiene så langt har hatt berøringsangst for et potensielt samarbeid med SD – som ligger an til å gjøre et brakvalg.

– Den politiske situasjonen i Sverige har forandret seg. Det er ikke lenger slik at ett parti er solen, og alle de andre er planeter som sirkler rundt den, sa Moderaternas leder Ulf Kristersson under debatten mandag kveld.

Et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene viser at Sverigedemokraterna er nest største parti med 19,5 prosents oppslutning, en fremgang på 6,6 prosentpoeng fra forrige valg, viser et gjennomsnitt av de største meningsmålingene, utført av Poll of polls. Dette vil gi partiet 70 representanter mot dagens 42 i Riksdagen.

For Erna Solbergs søsterparti Moderaterna er det full krise: Partiet har falt 5,8 prosentpoeng, og ligger an til bare 17,5 prosent og 62 representanter. Det er langt unna målsettingen til partiet som ved inngangen av valgkampen satset på å bli størst og overta statsministerposten.

Åkesson gikk hardt ut mot Moderaternas leder, Ulf Kristersson, og mener han tar for lett på spørsmålet om hvordan en regjeringskabal skal gå opp.

– Du lover å bytte ut Stefan Löfven, men du forteller ikke hvordan det skal skje. Slik jeg ser det har du egentlig bare to valg. Ettersom din allianse ikke får flertall, så må du gå til Stefan Löfven og spørre ham om støtte, eller så må du gå til en av de andre partiene og spørre om støtte fra dem, og det er mindre trolig. Eller så får du komme og prate med meg. Men du vil ikke prate med meg, og da er spørsmålet; hvem skal du snakke med da? spurte Åkesson.