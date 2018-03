ERKLÆRER GJENÅPNING: Amber Rudd, Storbritannias innenriksminister, erklærer at det britiske politiet nå gjenåpner etterforskningen av 14 dødsfall. Foto: Kirsty Wigglesworth / TT / NTB Scanpix

Etterforsker mulig Russland-involvering i 14 dødsfall

NTB

Toini Thanem

Publisert: 13.03.18 16:31

Storbritannia gjenåpner etterforskninger av 14 dødsfall etter nervegiftangrepet i Salisbury. Britene mistenker russisk involvering.

Storbritannias statsminister, Theresa May, mener det er «høyst sannsynlig» at Russland står bak forgiftningen av eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia. De ble utsatt for nervegiften notvitsjok i Salisbury i England 4. mars.

Vladimir Putin skal ha kommet med trusler i retning Skripal og andre agenter i 2010. Han skal blant annet ha forsikret at forrædere mot Russland vil dø, ifølge Telegraph .

Russland har benektet noen som helst involvering i angrepet mot Skripal.

– Vi har allerede sagt at dette bare er tull. Vi har ikke hatt noe med dette å gjøre, sa landets utenriksminister Sergej Lavrov tirsdag.

Nå etterforsker britisk politi hvorvidt russerne kan knyttes til 14 dødsfall. Det kommer fram i en uttalelse fra innenriksminister Amber Rudd, ifølge Sky News .

Etterforsker dødsfallet til Putin-kritiker

Politiet planlegger blant annet å etterforske dødsfallene til Putin-kritikeren Boris Berezovskij og den russiske forretningsmannen Aleksander Perepilitshnij.

Berezkovskij ble funnet død på sitt eget bad med en løkke rundt halsen i 2013. Berezovskij var en høyrøstet kritiker av Putins regime og fikk politisk asyl i Storbritannia i 2003 . Han hadde tidligere vært utsatt for en rekke drapsforsøk og hadde opprinnelig fem livvakter ansatt. Politiet konkluderte den gang med at den russiske oligarken tok sitt eget liv .

Alexander Perepilichnyy var en russisk informant som døde under en joggetur i 2012. Dødsfallet har siden blitt karakterisert som «mystisk», men politiet konkluderte den gang med at dødsfallet ikke var mistenkelig.