STYRTET: Her treffer helikopteret East River. Foto: John J. Magers/via REUTERS

Minst to døde i helikopterstyrt i New York

Publisert: 12.03.18 01:55 Oppdatert: 12.03.18 02:10

Én person ble berget og to personer omkom da et helikopter styrtet mellom Manhattan og Queens søndag kveld.

Midt i East River i New York City, gikk et privat helikopter ned søndag. Både båter og helikopter var i aksjon i søket, i tillegg til dykkere fra politiet i New York (NYPD).

Et vitne filmet hendelsen, og videoen som er publisert flere steder viser helikopteret lande på vannet, synke ned og tippe rundt.

Luftfartsmyndighetene (FAA) bekreftet at et Eurocopter AS350 gikk ned i elven like ved Roosevelt Island klokken 19 lokal tid. Rapporter sier at det ble liggende opp-ned etter at det styrtet.

Roosevelt Island ligger mellom Manhattan og Queens.

En talsperson for borgermesteren i New York bekrefter til AP at én person er berget, mens minst to personer er omkommet i styrten.

Ifølge NBC New York skal det ha vært fem personer om bord i helikopteret da det styrtet. Piloten ble berget fra helikopteret i live, men med alvorlige skader. To personer skal være fraktet til sykehus i nærheten i ekstremt kritisk tilstand, ifølge NBCs politikilder.

Helikopteret som har plass til seks personer er berget. FAA opplyser at de vil etterforske ulykken.

NBC opplyser at databasen til Aviation Safety Network har registrert 11 fatale krasj med AS350-helikoptre de siste 18 månedene.