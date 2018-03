GJENOPPTATT: Fire år gamle Kevin ble drept i Arvika i august 1998. Saken ble gjenopptatt av politiet, etter dokumentaren «Fallet Kevin», som ble sendt på SVT i fjor. Foto: PRIVAT

Kevin-saken: Etterforskningen er ferdig

Publisert: 09.03.18 21:56 Oppdatert: 09.03.18 22:14

Snart vil politiet offentliggjøre resultatene av etterforskningen av det snart 20 år gamle drapet på Kevin (4). – Det nærmer seg endelig en slutt, sier Weine Dahlén, faren til brødrene som først fikk skylden for drapet.

Sjefetterforsker Niklas Wargren fortalte til SVT i går at etterforskningsarbeidet i Kevin-saken stort sett er ferdig.

– Nå har vi egentlig alt etterforskningsmaterialet klart, i det store og hele har vi gjort alt vi trenger, sier Wargren.

Han varsler at det ikke er lenge til resultatene vil presenteres.

– Jeg vil kunne svare på så mange spørsmål som mulig innen den her måneden er omme, sier han til SVT.

Onsdag kunne den svenske avisen Dagens Nyheter melde at DNA-analysen av Kevins klær er klar. Wargren sier at han nå jobber med en plan for hvordan resultatene skal offentliggjøres.

– I en sånn situasjon må man fundere på hvordan beskjeden skal publiseres, men så mye jeg rekker, jobber jeg med det, sier Wargren, som ikke kan gi noen eksakt dato for når dette vil skje.

Han håper det vil være innen mars er omme.

– Jeg jobber med å kunne gi noen form for beskjed ganske snart, men det kommer an på hvor mye det er å gjøre med andre etterforskninger, sier han.

– Endelig en slutt

I 1998 fikk brødrene Robin og Christian, den gang fem og syv år gamle, skylden for drapet på Kevin, som var en av Robins nærmeste venner. Nå håper familien på en endelig oppklaring – og at Robin og Christian sjekkes ut av saken.

– Det nærmer seg endelig en slutt, sier brødrenes pappa, Weine Dahlén, til VG fredag kveld.

Han er helt sikker på at etterforskningen viser at sønnene hans er uskyldige.

– Jeg er sikker på at de kommer til å bli frikjent for denne saken. Det er jeg helt sikker på. Det finnes ikke noe som tyder på noe annet, sier Dahlén.

Vil videre i livet

De siste månedene ville sett annerledes ut, tror han, hvis politiet fortsatt trodde at guttene var involvert i drapet.

– Hele familien har vært til avhør en gang hver bare, og det var i november. Hadde guttene vært mistenkte hadde vi vært inne til avhør mer enn én gang, tror jeg, sier han.

Nå venter familien spent på resultatet av etterforskningen, som altså kan foreligge allerede om få uker.

– Det er bra for guttene at det blir en slutt nå, så vi kan gå videre i livet. Det er bra for hele familien, men spesielt for Christian og Robin, sier Dahlén.