TOPP-MØTE: Det var tilsynelatende god stemning da Donald Trump og Vladimir Putin møttes i Vietnam i november.

Washington Post: Trump gratulerte Putin tross advarsel

Publisert: 21.03.18 03:36

UTENRIKS 2018-03-21T02:36:00Z

Donald Trump skal ha trosset sine nasjonale sikkerhetsrådgivere da han ringte for å gratulere sin russiske kollega med valgseieren.

To kilder med kjennskap til saken sier til Washington Post at notatene som ble fremlagt for presidenten før samtalen ikke var til å misforstå: Med blokkbokstaver skal det ha stått «IKKE GRATULER».

Men det ville Donald Trump tilsynelatende ikke høre på. Da han møtte reportere i Det hvite hus bekreftet han nemlig at han hadde gratulert Vladimir Putin med den ferske valgseieren i det han omtalte som en «veldig god» samtale.

Han fortalte også at de to planlegger et toppmøte for å diskutere våpenkappløp, Ukraina, Nord-Korea og Syria.

Gratulasjonen har skapt reaksjoner, blant annet på grunn av den pågående Russland-granskingen til spesialetterforsker Robert Mueller.

Den kjente Trump-kritikeren og republikanske senatoren John McCain mener også at «en amerikansk president ikke leder den frie verden ved å gratulere diktatorer som vinner falske valg».

– Ved å gjøre det fornærmet Trump enhver russisk statsborger som ble nektet retten til å stemme i et fritt og rettferdig valg for å bestemme landets fremtid, inkludert de utallige russerne som har risikert mye for å protestere mot Putins regime, sier han til CNN .

Ifølge Washington Post skal Trump heller ikke ha fulgt rådgivernes anbefalinger om å fordømme Putin for giftangrepet mot en russisk eksspion og datteren på britisk jord tidligere denne måneden. USA og Storbritannia er blant en rekke land som tidligere har vært klare på at det er Russland som står bak.

Det hvite hus’ talsperson Sarah Sanders bekrefter at hverken giftangrepet eller russernes innblanding i det amerikanske presidentvalget var tema i telefonsamtalen. Men hun er uenig i kritikken fra senator John McCain.

– Vi kan ikke diktere hvordan andre land opererer. Putin har blitt valg i sitt land, og det er ikke noe vi kan diktere, sier hun.