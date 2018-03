Foto: Stringer . / X80002

BBC: Skal ha identifisert nervegiften som ble brukt mot russisk eks-spion

Publisert: 08.03.18 07:50 Oppdatert: 08.03.18 09:27

Nervegiften som skal ha blitt brukt i angrepet på den russiske eks-spionen Sergei Skripal (66) er av forholdsvis sjelden type, melder BBC.

Torsdag morgen forteller innenriksminister Amber Rudd at tilstanden til politimannen som ble hardt skadet i angrepet, nå er forbedret, og at han kan snakke.

Britisk antiterrorpoliti arbeider nå med å avdekke opphavet og innholdet i nervegiften som ble brukt i drapsforsøket på 66-åringen og hans datter Yulia (33) i Salisbury sist søndag.

Hverken sarin eller XV

En kilde forteller til BBC at nervegiften som ble brukt i Salisbury-attentatet sannsynligvis er sjeldnere enn saringass, som antas brukt i Syria, og nervegiften XV, som ble brukt i drapet på halvbroren til den nordkoreanske lederen Kim Jong-un i fjor.

Nervegift består av ekstremt giftige kjemikalier som lammer nervesystemet fra å virke, og stanser sentrale kroppslige funksjoner. Nervegift kan angripe kroppen gjennom munn og nese, men også gjennom øyne og hud.

Gassen identifisert

Skripal ble i 2006 dømt for å overlevere russiske hemmeligheter til britisk etterretning, men i 2010 ble han utlevert til Storbritannia gjennom en spionutveksling mellom USA og Russland .

Britisk politi sier at de har identifisert nervegassen som er brukt, men at de ikke vil gå ut med dette ennå. Det er ventet at innenriksminister Amber Rudd skal komme med en uttalelse om saken i underhuset senere.

Politimannen våknet

Sergei Skripal og datteren hadde besøkt puben The Bishop’s Mill og restauranten Zizzi i Salisbury før de ble funnet bevisstløse på en benk like ved Maltings kjøpesenter.

Et vitne forteller til BBC at Skripal skal ha opptrådt underlig før far og datter forlot restauranten - han skal ha blitt hissig, skreket og forlangt regningen for å gå. Kort etter ble begge funnet bevisstløse.

Yulia lå torsdag fortsatt i koma på sykehuset.

Ifølge innenriksminister Amber Rudd er politimannen som var første mann på stedet, nå være ute av koma og kunne snakke. Hun opplyste på ITVs morgen-sending torsdag at han fortsatt var i en alvorlig tilstand, men at hun hadde grunn til å være optimistisk på hans vegne.

Mystisk par like ved

I 2006 ble den russiske eksspionen Alexander Litvinenko forgiftet og drept med den saktevirkende radioaktive giften polonium i London. Men i motsetning til den saken, var britisk politi igang med etterforskning i Salisbury fra første minutt.

Assisterende Scotland Yard-sjef Mark Rowley fortalte på en pressekonferanse onsdag at et hundretalls etterforskere arbeider døgnet rundt, blant annet med å innhente opptak fra overvåkingkamera fra området rundt benken hvor Sergei og Yulia Skripal ble angrepet.

Ifølge The Quardian er en uidentifisert mann og en kvinne som går i en smågate like ved, angivelig av intens interesse for politiet: Den blonde kvinnen bærer en stor håndveske, og mannen blir beskrevet som tynn.

Britisk politi ber alle som har bilder eller video fra området om å sende dette til politiets nettside.