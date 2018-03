SLETTET: Partitoppene Jayda Fransen (t.v.) og Paul Goldings profiler har, i tillegg til partiets offisielle side, blitt slettet fra Facebook. Foto: BEN STANSALL / AFP

Facebook utestenger Britain First

Publisert: 14.03.18

Det høyreradikale partiet Britain First har nå blitt utestengt fra Facebook. Grunnen er at gruppen oppfordret til hat mot minoritetsgrupper.

Onsdag la Facebook ut en pressemelding hvor de opplyser om at de har valgt å fjerne Britain First fra plattformen sin. Det inkluderer også profilene til partileder Paul Golding og nestleder Jayda Fransen.

De to lederne ble også nylig dømt til fengsel for hatkriminalitet.

Facebook: – Vi advarte dem

I pressemeldingen skriver Facebook følgende:

«Innhold postet på Britain Firsts Facebook-side og sidene til Paul Golding og Jayda Fransen har gjentatte ganger brutt med våre retningslinjer. Vi ga nylig administratorene på disse Facebook-profilene en siste skriftlig advarsel, og de har fortsatt å publisere innhold som bryter med retningslinjene».

Som et resultat valgte Facebook å fjerne Facebook-sidene til Britain First og de to lederne umiddelbart.

«Vi tar ikke lett på dette, men de har gjentatte ganger postet innhold skapt for å oppfordre fiendskap og hat mot minoritetsgrupper, noe som diskvalifiserer sidene deres fra vår service».

Hevder de ikke er rasistiske

Britain First ble dannet av tidligere medlemmer av det fascistiske partiet British National Party (BNP). De vokste raskt til å bli det mest betydningsfulle partiet på ytre høyre i Storbritannia.

Partiet har kun 6000 medlemmer, men har dannet en hær av tilhengere på nettet via sosiale medier.

Selv hevder de at partiet ikke er rasistisk, men at de kjemper for å få en slutt på «islamiseringen» av Storbritannia. De er mot masseinnvandring og vil gjeninnføre «tradisjonelle britiske verdier».

Da VG møtte Golding og Fransen i forbindelse med prosjektet «Det hvite raseriet» i fjor, sa Fransen blant annet at hun ville forby Koranen.

– Som parti har vi som mål å forby islam i Storbritannia. Vi vil forby moskeer, vi vil ikke ha sharia, ingen burkaer, ingen koraner, ingenting av det der.

– En ond og hatefull gruppe

London-ordfører Sadiq Khan støtter avgjørelsen om å blokkere gruppen, og skriver på sin egen Facebook-side at det er viktig at sosiale medieplattformer viser ansvar og bryr seg.

«Britain First er en ond og hatefull gruppe, hvis eneste mål er å skape splid. Deres syke intensjoner om å skape hat i vårt samfunn via sosiale medier er forkastelig, og Facebooks beslutning om å fjerne innholdet deres er velkommen».

Han oppfordrer samtidig andre sosiale medier til å følge etter.