MINNES MED KORS: Abdulhassib Raslan er lege og aktivist. Han og kona ble med i gule vester i byen Montélimar for 3 måneder siden. Her i en rundkjøring hvor aktivistene har satt opp kors for å minnes de 11 som er blitt drept i protestene. Foto: Harald Henden/VG

Fortviler over fransk skattenivå: – Er melkekyr for regjeringen

MONTÉLIMAR I DRÔME (VG) Legen Abdulhassib Raslan støtter de gule vestene fordi han synes skattene er for høye. – I Frankrike burde du ikke jobbe, da blir du straffet, sier han til VG.

Istedenfor et stetoskop har Abdulhassib Raslan en handsfree-ledning rundt nakken. Telefonen ringer i ett sett når VG besøker gynekologen på hans klinikk i Montélimar. Pasienter vil bestille time, flytte på en time, melde at de er forsinket.

pullquote – Jeg er lege, kirurg, sekretær, min egen personlige assistent, rengjører, steriliserer. Jeg burde hatt seks ansatte!

– Hvorfor kan du ikke ansette folk?

– Fordi utgiftene er så høye. Hvis jeg lønner noen 1500 euro i måneden må jeg ut med like mye i utgifter, sier han.

LANGE DAGER: Gynekologen holder åpent fra formiddag til kveld. Jenta til høyre i bildet er student i praksis. Foto: Harald Henden/VG

Fjellbyen Montélimar en time nord for Marseille ligger i dvale i februar. I gatene i gamlebyen er det helt tyst. Byen våkner til om sommeren. Da kommer særlig nederlendere på besøk for å smake på byens varemerke, nougaten.

Her åpnet Abdulhassib klinikken for åtte år siden. Kona Radia Touahria Raslan er farmasøyt-assistent og hjelper til med alt. Han er syrisk amerikaner, hun er opprinnelig fra Algerie og har vokst opp i Paris .

LITE PENGER: Kona Radia er daglig leder på klinikken paret driver sammen. Begge sier de trenger flere ansatte, men har ikke råd. Foto: Harald Henden/VG

Lange dager – hver dag

Lokalene er trange og sparsommelig lyst opp. Dagene er lange, forteller paret.

Han jobber hver dag fra formiddag til kveldstid. Sist han hadde fri var i august i fjor.

– Dette går ut over familielivet. Når jeg jobber så mye er jeg utslitt, sier Abdulhassib.

Han stenger kontoret for å hente datteren Maryam på skolen på ettermiddagen. Han er lei seg for at han ikke får nok tid med 6-åringen. Vesten henger på ryggen til forsetet i bilen. Den viser at han er en del av bevegelsen. De mest iherdige vestene står fortsatt i rundkjøringer landet rundt, også i Montélimar. Det har ikke Abdulhassib tid til.

Lørdag 16. februar rundet demonstrasjonene tre måneder. Selv om det var færre folk som deltok enn før i Paris var det ampert.

HENTING: Datteren Maryam (6) er ferdig på skolen. Faren har stengt kontoret i en times tid for å hente datteren. Foto: Harald Henden/VG

Redd for enda større skattetrykk

Hans støtte til «gilets jaunes» er på grunn av økonomi. VG ber ham sette opp et regnestykke for å se hvor mye han sitter igjen med for hver 100 euro han tjener.

36 prosent går til skatt

22 prosent er moms. Utgiften skal treffe bedrifter som sniker seg unna fra å betale skatt, men rammer også ham.

61 euro i måneden er arbeidsgiveravgift selv om han er eneste ansatt på klinikken

10 prosent er såkalt «contribution tax» når han kjøper hvitevarer og visse andre ting.

Veiavgiften gikk nylig opp.

– Likevel er veiene våre som potetåkre, roper Abdulhassib bak rattet når han kjører Maryam hjem fra skolen.

Alt i alt regner han med at han får beholde 20–25 euro av hver 100 euro han tjener.

– Vi er melkekyr for regjeringen. Skatten øker med én prosent av gangen. Det er blitt uutholdelig, sier han.

Nå frykter han en ny skatt som myndighetene planlegger. Har du betalt ned lånene kan du få høyere skatt. Pensjonister skjelver.

SAMLING: Storfamilien er samlet til middag. Foto: Harald Henden/VG

Frankrike har høyest skatt i OECD

Med 46,2 prosent i snitt betaler franskmenn mest skatt i verden av de rike landene, er konklusjonen i en OECD-rapport. Snittet i OECD er 35,9 prosent.

Oppå høy skatt krever Frankrike inn avgifter til å finansiere visse velferdsgoder, som for eksempel skole, barnebidrag og arbeidsledighetspenger. Velferdsgodene i landet er regnet for å være blant de beste. Arbeidsledigheten ligger på 10 prosent. Mange tjener det samme som for ti år siden.

– Folk i dette landet jobber ikke. Det lønner seg ikke. Folk får mer for å leve på velferd enn å tjene minstelønn. De som jobber hardt og betaler skatt blir straffet, sier Abdulhassib.

Han mener det er denne ubalansen som har gitt gule vester-bevegelsen næring. Enda én utgift, på bensin og diesel, var uaktuelt.

TUT TUT: I videoen står de gule vestene i Montélimar i en rundkjøring. De som kjører forbi tuter for å vise sin støtte til bevegelsen.

– Myndighetene suger penger ut av deg. Min mentalitet er at jo mer du jobber, jo mer beholder du selv, men jeg bestemmer ikke over pengene mine. Når jeg ser en ung mann sitte ved elvebredden og røyke hasj og tigge, og pengene jeg vil gi barna mine går til sånne som ham, blir jeg rasende.

MINNESTED: I en rundkjøring i Montélimar har de gule vestene satt opp 11 kors – et for hver person som er blitt drept under demonstrasjonene. Foto: Harald Henden/VG

Håper svinner

– Hva er ditt håp for Maryam og dine andre barn?

– Hvis det fortsetter som nå har de ingen fremtid i dette landet. De vil enten oppleve forandring, fremprovosere forandring, eller så vil de reise herfra. Dette snakker jeg og Radia om hver dag.

– Jeg er 60 år og burde tenke på pensjonen min, men jeg må bare stå på. Selv om jeg jobber til jeg er 70 vil jeg få utbetalt 1100 euro i måneden. Det er ikke nok til å leve av.

Torsdagen i Montélimar er på hell men telefonen til Abdulhassib ringer fortsatt. Han må ile tilbake til kontoret – han hadde glemt en ultralyd-time. Blandet dagene sammen. Trodde pasienten skulle komme en annen dag.

VETERAN: Manu Rinieri er eldst av de gule vestene i Montélimar. De andre lar ham snakke på vegne av dem. Foto: Harald Henden/VG

Etterpå viser han og Radia VG rundkjøringen i Montélimar der opprøret startet i november. Rundt 30–40 vester står i mørket og legger en plan for neste demonstrasjon.

Gruppen snakker i munnen på hverandre – etter hvert trer de til side for å la Manu Rinieri prate. Den eldste i gruppen har stokk og er en slags leder for gule vester i Sør-Frankrike.

Rinieris’ budskap er at det eneste som vil løse problemene i Frankrike er å innføre direkte demokrati som i Sveits, og legger til:

– Forandring nå, eller så går Frankrike under.

Fotograf Harald Henden og VGs korrespondent i Europa, Ahmed Fawad Ashraf i Frankrike. Foto: Harald Henden/VG