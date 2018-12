LANGER UT MOT PUTIN: USAs forsvarsminister Jim Mattis uttalte lørdag at han mener Russlands president Vladimir Putin ikke er til å stole på. Foto: Cliff Owen, AP

USAs forsvarsminister: – Russland prøvde å blande seg i mellomvalget

Russlands president ble hudflettet av USAs forsvarsminister lørdag. Jim Mattis hevder Vladimir Putin prøvde å blande seg i mellomvalget og ikke er til å stole på.

De harde ordene falt på konferansen Reagan National Defense Forum i Simi Valley i California lørdag, der forsvarsminister Mattis bemerket hvordan forholdet mellom USA og Russland har blitt dårligere de siste to årene, og ga Putin mer eller mindre skylden.

– Vi har å gjøre med noen vi rett og slett ikke kan stole på, sa Mattis.

– Det er ingen tvil om at forholdet er forverret, la han til.

Deretter kom anklagene om at president Putin prøvde å blande seg inn i det amerikanske mellomvalget i november. Påstanden kom etter at president Donald Trump avbrøt et planlagt møte med Putin under G20-toppmøtet i Argentina , med henvisning til den tilspissede konflikten mellom Russland og Ukraina.

– Han prøvde nok en gang å blande seg inn i valget vårt, her i forrige måned. Og vi ser en kontinuerlig innsats langs den samme linjen, sa Mattis.

Omdiskutert forhold

Amerikansk etterretning er av den oppfatning at Russland prøvde å påvirke utfallet av presidentvalget i 2016. Spesialetterforsker Robert Mueller, tidligere toppsjef i FBI, leder Russland-granskningen, som inkluderer anklager om at president Trumps valgkampapparat skal ha hatt kontakt med russerne.

Forholdet mellom Trump og Putin har lenge vært omdiskutert, og Trump har tidligere uttalt at han holder den russiske presidenten ansvarlig for en eventuell innblanding i valget i 2016 .

Det har likevel ikke bare vært klare ord om russisk innblanding i amerikanske valg fra Trump.

Under et toppmøtet i Helsinki i juli, bare dager før Trump uttalte at han mente Putin var ansvarlig for eventuell innblanding i valget, sa Trump at han ikke hadde noen grunn til å tro at Russland sto bak forsøk på å påvirke valgresultatet i USA. Uttalelsen førte til kritikk fra kommentatorer og politikere over hele det politiske spekteret .

I ettertid vedkjente presidenten at han hadde gjort en feil , ved å bruke det engelske ordet «would», istedenfor «wouldn't» i en viktig setning, og mente at han dermed hadde blitt oppfattet galt.

Avlyste møte med Putin

Etter at konflikten mellom Russland og Ukraina tilspisset seg denne uken, annonserte Trump torsdag at han ikke lenger ville møte sin russiske motpart under G20-møtet i Argentina. De to presidentene skulle opprinnelig ha hatt et formelt møte på sidelinjen av toppmøtet.

Putin uttalte lørdag at han likevel ga sin amerikanske motpart en oppdatering på Ukraina-krisen da han møtte Trump.

De to skal ha vekslet noen ord under middagen fredag kveld, en uformell prat både Kreml og Det hvite hus bekreftet lørdag.

På spørsmål fra reportere sa Putin at han forklarte Trump Russlands stilling i konflikten, der russisk kystvakt forrige helg tok tre ukrainske marinefartøyer og mannskapene om bord i arrest i Kertsjstredet mellom Krim-halvøya og det russiske fastlandet.

– Vi snakket mens vi sto. Jeg svarte på spørsmålene hans om hendelsene i Svartehavet, sa Putin.

På et pressemøte i forbindelse med toppmøtet i Buenos Aires lørdag, sa Putin at konflikten i Øst-Ukraina vil fortsette så lenge dagens politiske ledelse i Kiev sitter ved makten.

– De nåværende myndighetene i Ukraina har ingen interesse av å avslutte konflikten med fredelige midler, sa Putin.

Både Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron benyttet sine møter med Putin på sidelinjen av toppmøtet til å lufte bekymring for situasjonen. De to landene har tilbudt seg å mekle i striden etter at konflikten mellom Russland og Ukraina eskalerte søndag.