Ble ikke invitert i bryllup - anga far og bror som terrorister

38-åringen fra Oregon taklet ikke at faren og broren ble invitert i et familiebryllup, mens han ikke fikk komme. Nå har han innrømmet å ha ringt til flyplassene de skulle reise fra og angitt dem som terrorister, for å hindre at de rakk bryllupet.

Ifølge nettstedet Oregon Live foretok mannen flere anonyme telefonoppringninger til sikkerhetsavdelingene ved McCarran International Airport i Las Vegas og Midland International Air and Space Port i Midland i Texas 3. september i fjor.

– Han oppga at de var terrorister som var på gjennomreise, skriver nettstedet.

Telefonene førte til at det føderale politiet FBI ble varslet, men det skal raskt ha blitt avklart at det ikke forelå noen reell terrortrussel.

Både faren og broren til 38-åringen ble pågrepet og avhørt av etterforskere, og broren skal ha mistet flyet.

Mannen risikerer nå inntil to års fengsel og en bot på 250.000 dollar for å ha ringt inn de falske terrortelefonene. Dommen faller 10.mai.

Ifølge nettstedet skal en familiekonflikt være årsak til at mannen ikke ble invitert i bryllupet.

– Han tok de truende telefonene fordi han ble fortalt at han ikke var velkommen i bryllupet, skriver Oregon Live.

Statsadvokat Billy J. Williams i Oregon sier i en erklæring at myndighetene gjør alt for å trygge sikkerheten ved landets flyplasser.

– Vi vil fortsette å etterforske alle terrortrusler, sier han.

Om far og sønn rakk bryllupet de var invitert til, er ikke kjent.