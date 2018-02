ALENE: Dette er det siste bildet tatt av Nigel, sammen med lokkeduene i sement. Foto: Chris Bell

Australsulen Nigel døde ensom omgitt av sement-lokkeduer

Publisert: 02.02.18 12:33

Dyrevernsorganisasjoner sørger etter at australsulen Nigel døde ensom på Mana Island, utenfor New Zealand.

Sjøfuglen ble lokket til til Mana Island etter at det ble laget australsule-etterligninger på den ubebodde øya.

Australsulen Nigel kom dit, alene i 2013, og levde der frem til han døde.

Nigel forble alene på øya frem til for noen uker siden, da det endelig kom tre nye australsuler til øya. Dessverre ble ikke Nigel spesielt god venn med de nye innbyggerne, og så døde han.

Det var dyreverner Chris Bell som fant Nigel død, omringet av sine venner – i sement.

– Det må ha vært ganske frustrerende for han. Uansett om han følte på ensomheten, så fikk han jo aldri noe tilbake fra lokkeduene, det må ha vært en veldig rar opplevelse for Nigel å prøve å pare seg med sement-figurene, forteller Bell til den britiske avisen The Guardian.

Målet med lokkeduene var å tiltrekke seg ekte australsuler som kunne slå seg ned på øya. Det er 40 år siden sist det levde en australsul-koloni på øya.

Nigel døde få uker etter at tre levende havsuler kom til øya, men han viste aldri noen interesse for de nye gjestene.

Han ble værende ved de rundt 80 lokkeduene i sement, hvor han blant annet hadde valgt seg ut en make og bygget rede.

De ekte sjøfuglene slo seg ned et annet sted på øya.