BESØKER FENGSLER: Anastasia Garina er russisk jurist, tidligere politietterforsker og sitter i den offentlige Overvåkningskommisjonen for fengsler i Russland.

Russisk kommisjonsmedlem: Slik er soningsforholdene til Frode Berg

Publisert: 09.02.18 10:05

Overvåkningskommisjonen for fengsler i Russland ble nektet å snakke med Frode Berg da de skulle inspisere soningsforholdene hans i Lefortovo-fengselet i Moskva.

– Det er en veldig spesiell atmosfære i dette fengselet, som i praksis fungerer som FSBs eget fengsel, selv om det formelt og juridisk ikke er det, sier Anastasia Garina til VG.

Hun er russisk jurist, tidligere politietterforsker og nå leder for Komitéen mot torturs kontor i Moskva . Hun sitter også i den offentlige Overvåkningskommisjonen for fengsler i Russland . Medlemmene i disse kommisjonene har tilgang til fengsler og varetektsceller, også der utenlandske fanger sitter.

Onsdag i forrige uke besøkte hun Frode Berg i varetektsfengselet Lefortovo i Moskva for å gjøre seg kjent med hans soningsforhold, tilgang til rettshjelp og prosedyrer. Spionsiktede Frode Berg anklages for å ha betalt en navngitt russisk statsborger som fungerte som agent for den norske etterretningstjenesten .

Denne uken er Garina på Oslo-besøk i regi av Den norske Helsingforskomité. Delegasjonen hennes skal blant annet snakke med relevante aktører i Norge og besøke norske fengsler.

Kommisjonen Garina er en del av trekkes frem av den norske menneskerettighetsorganisasjonen som et sjeldent resultat av godt samarbeid mellom myndigheter og sivilsamfunn i Russland.

– Har ikke varmt vann

Garina forteller at Lefortovo-fengselet hvor Frode Berg sitter fengslet er under oppgradering, og at det i den forbindelse er flere forhold som gjør det «mer ubehagelig» å være innsatt der.

– De har for eksempel ikke varmt vann i cellene. Toalettforholdene er heller ikke bra. Det mangler skikkelig skjerming mot cellekameraten, slik at det er ganske nedverdigende å bruke toalettet. Toalettet er upraktisk – en bøtte med hull i gulvet, forteller hun.

Fakta Status for russisk fengsels- og rettsvesen * Den senere tid er det tydelig at sikkerhetsstrukturene har fått stadig større innflytelse på fengsler og rettsvesen, og også kjemper seg imellom. Flere lovendringer gir flere fullmakter til sikkerhetsstrukturene, og strammer inn på flere friheter i Russland. * Etter bekymringsfulle rettssaker sitter stadig flere fengslet som er dømt for ekstremisme (204 saker i 2016), forræderi (14 dømte i 2016), hovedsakelig for å dele informasjon på internett. Fokuset på ytre fiender, spioner og forrædere har intensivert og går ut over kritiske røster, menneskerettighetsaktivister, journalister og også utlendinger kan falle inn her. * Sikkerhetsstrukturenes påvirkning har også forverret allerede vanskelige forhold i fengsel, og arbeidet til de uavhengige overvåkningskommisjonene blir stadig viktigere, samtidig som de blir svekket ved at sikkerhetsstrukturene overtar stadig flere plasser. Kilde: Den norske Helsingforskomité

Hun forteller at cellen hvor nordmannen sitter ikke skiller seg fra de andre cellene i Lefortovo-fengselet.

– Den har to senger, og Frode Berg sover i sengen rett frem, under vinduet. Langs veggen til høyre er sengen til cellekameraten hans, til venstre er toalettet, forteller hun.

Fikk ikke snakke med Frode Berg

Selv fikk ikke Garina lov til å snakke med den fengslede nordmannen – noe hun sier både er tåpelig gjort av fengselsledelsen og brudd på russisk lov.

– Vårt samarbeidsforhold med Lefortovo-fengselet er verre enn med de andre fengslene. Ifølge loven skal medlemmer av kommisjonen få snakke med de innsatte om soningsforholdene mens representanter for fengselsadministrasjonen ser og hører på, forklarer Garina.

Men i og med at ingen i fengselsadministrasjonen kunne engelsk, ville de ikke la Garina og kommisjonen få snakke med Berg. De protesterte og hadde en lang diskusjon med fengselsledelsen, som likevel ikke ville la dem snakke med Berg.

– De var redde for at Berg skulle snakke om saken sin og gi vitnemål som de ikke ville forstå. Men det var jo uansett ikke det vi var der for å snakke om, og ifølge loven kan vi straffeforfølges om vi røper slike ting, sier Garina og rister på hodet.

– Så litt forvirret ut

– Vi fikk se Frode Berg veldig kort idet han ble ført ut av cellen. Han så litt forvirret ut, for han skjønte ikke hvem vi var og hva som skjedde. Jeg tror fengselsledelsen ikke ville la oss snakke med ham fordi de fryktet at det ville bli for mye oppmerksomhet rundt at vi har møtt han, sier hun.

Garina forteller at hun så at Berg hadde litt engelsk litteratur og en engelsk-russisk ordbok. Han kan ifølge advokaten sin lite russisk.

– Cellekameraten hans ville ikke snakke med oss, men ifølge fengselsadministrasjonen snakker han visstnok engelsk og oversetter for Frode Berg i fengselet, sier Garina.

Hun forteller at de ble enige med fengselsledelsen om at neste gang skal de melde fra om besøket sitt en uke i forkant, og så skal fengselet finne en ansatt som snakker engelsk og kan overvåke samtalen mellom kommisjonen og den fengslede nordmannen.

– Ikke alt er galt

Garina sier at til tross for at de praktiske forholdene i fengselet ikke er så gode, anser hun ikke at faren er stor for at nordmannen skal bli utsatt for press i fengselet eller havne i konflikt med cellekameraten.

Hun understreker også at ikke alt er galt i Lefortovo-fengselet – noe er også bedre, nettopp fordi det er FSBs «eget» fengsel.

– I motsetning til mange andre russiske fengsler er det ikke så stort – det har 200 plasser, og det er ikke helt fullt. Andre fengsler er overfylte. I noen tilfeller er også den medisinske situasjonen i Lefortovo-fengselet bedre enn andre steder, forteller Garina.

Organisasjonen hun leder fikk i november 2017 Helsingforskomiteens Sakharovpris for sitt arbeid for å bekjempe tortur i Russland, blant annet i fengsel og varetekt.