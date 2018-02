GRÅT DA HUN FIKK DOMMEN: Den 15 år gamle jenta må tilbringe 40 år på psykiatrisk sykehus etter å ha knivstukket en venninne for tre år siden. Foto: Rick Wood / TT / NTB scanpix

12-åring knivstakk venninne 19 ganger – dømt til psykisk helsevern

En 15 år gammel jente har blitt dømt til 40 år tvungent psykisk helsevern for å knivstikke venninnen sin 19 ganger. Hun hevder at hun gjorde det for å blidgjøre den fiktive skrekkfiguren «Slender Man».

Den skremmende hendelsen skjedde i delstaten Wisconsin i USA i 2014. To da tolv år gamle jenter tok med seg en jevnaldrende venninne ut i skogen, hvor de knivstakk henne gjentatte ganger.

Offeret overlevde overraskende nok etter å ha slept seg til en veikant hvor hun ble funnet av en syklist.

Denne uken fikk én av de to jentene bak ugjerningen sin dom. Den nå 15 år gamle jenta har blitt dømt til tvungent psykisk helsevern i 40 år, skriver New York Times. Den andre jenta ble dømt til å tilbringe 25 år på psykiatrisk sykehus i fjor.

Det var jenta som fikk 40 år som skal ha utført knivstikkingen, mens den andre jenta, som fikk mildere straff, skal ha sett på.

Skylder på «Slender Man»

De to jentene flyktet fra åstedet. De hevder at de fikk beskjed om å drepe venninnen av den fiktive skrekkfiguren «Slender Man» – hvis ikke, ville han skade både dem og familien deres.

De ble pågrepet et par timer etter hendelsen.

Saken er bakgrunnen for dokumentaren «Beware the Slenderman» på HBO.

«Slender Man» beskrives som en høy, slank figur med blankt ansikt. De to jentene skal ha trodd han var ekte og at han bodde i et hus i skogen i nærheten av hjemmene deres.

Den fiktive karakteren skal ha blitt skapt på forumer på internett. Historiene på nettet handler ofte om at han forfølger, kidnapper og traumatiserer barn. De to jentene skal ha lest mye om «Slender Man» før knivstikkingen for tre år siden.

Gråt da hun fikk dommen

– Jeg vil bare si unnskyld, og at jeg håper at hun har det bra. Jeg mente aldri at dette skulle skje, sa jenta i retten mens tårene trillet, ifølge ABC.

Hun erklærte seg skyldig i drapsforsøk i fjor i etter en avtale med aktor som gikk ut på at hun skulle slippe fengselsstraff. Psykiatere hevder at hun hadde vrangforestillinger under drapsforsøket fordi hun lider av schizofreni og psykotiske forstyrrelser.

– Straffen er fornuftig og rettferdig med tanke på de unike omstendighetene i saken, sa dommeren Michael O. Bohren da han presenterte dommen.

– Det er lang tid, men dette er en sak som handler om å beskytte samfunnet. Dette handler om å sørge for at dette ikke skjer igjen, fortsatte dommeren og påpekte at det er fare for at jenta vil være til skade for seg selv og andre.