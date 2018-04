Foto: PÅ JOBB: Bashar al Assad ankom kontoret i dress og slips i dag tidlig. Screenshot fra Syrian Presidency.

Syria: Her kommer Assad på jobb

Publisert: 14.04.18 09:22

Det syriske regimets melding til resten av verden etter nattens angrep er tydelig: - Aggresjonen vil bare lede til økt spenning. Det vil true sikkerheten.

Ved 08-tiden norsk tid postet det syriske presidentskapet en åtte sekunders video som følges av en eneste tekstlinje: «En morgen for å vise motstand». Filmen viser Syrias president Bashar al Assad som ankommer kontoret . Med målbevisste skritt går presidenten over marmorgulvet med stresskofferten i høyre hånd. Man man anta at dagens arbeidsøkt vil handle om nattens angrep fra amerikanske, franske og britiske styrker.

SANA, det statlige syriske nyhetsbyrået siterer landets utenriksminister på at nattens angrep ikke på noen måte vil påvirke den syriske armeens mål om å fortsette kampen mot opprørene.

– Den syriske armeen er fortsatt fast bestemt på å gjenopprettet sikkerhet og stabilitet i alle hjørner av landet, skriver SANA.

Utenriksministeren kaller angrepet en brutal, barbarisk aggresjon.

SANA melder at det syriske regimet ønsker inspektører fra OPCW velkommen til å undersøke angrepet i Douma. Inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ankom Syria torsdag.