VINNER: Tidligere i år vant Kendrick Lamar fem Grammys. I dag vant han en Pulitzer-pris. Foto: Matt Sayles / Invision/AP

Kendrick Lamar fikk Pulitzer-pris

Publisert: 17.04.18 00:50

Pulitzer-prisen for musikk gikk for første gang til en hip hop-artist. Andre vinnere er The New Yorker og New York Times.

Vinnerne av den prestisjetunge Pulitzer-prisen ble kunngjort mandag kveld ved Columbia University i New York. Prisen deles ut for prestasjoner innen journalistikk, litteratur og musikk.

Den Norges-aktuelle artisten er den første rapperen til å motta Pulitzer-prisen i kategorien musikk. LA Times kaller det den største overraskelsen under kveldens prisutdeling. Også New York Times påpeker at det er historisk: Det er første gang siden musikkprisen begynte å bli delt ut i 1943 at den ikke går til en klassisk- eller jazz-musiker.

– Det setter hip hop i et nytt lys. Dette er stort for hip hop og stort for Pulitzer-prisen, sa pris-administrator Dana Canedy.

VGs anmelder ga Kedrick terningkast fem for albumet og skrev: « I tiden av hedonistisk, minimalistisk og gjerne mumlete rapmusikk, er det ikke rart at Kendrick Lamar har fått rollen som en slags messias for meningsbærende rapmusikk.»

I sommer står han igjen på scenen i Norge.

Pris for #Metoo-kampanjen

The New Yorker og New York Times vinner sammen Pulitzer-prisen for arbeid i offentlighetens interesse for avsløringen av seksuell trakassering mot kvinner i Hollywood. Journalistikken som startet #Metoo-kampanjen.

Juryen uttalte at avisene avslørte «mektige og rike seksuelle misbrukere, og stiller dem til ansvar for lenge undertrykte anklager om tvang, brutalitet og å få ofrene til å tie».

«Metoo-kampanjen førte til at flere i høytstående stillinger i medie- og politikken i Norge måtte gå.

Poynter har laget en fullstendig oversikt over årets vinnere.